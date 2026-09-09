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Картридж струйный HP GT53XL 1VV21AE черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный HP GT53XL 1VV21AE черный

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Картридж струйный HP GT53XL 1VV21AE черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 319497
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Ink Tank 315, Ink Tank 319, Ink Tank 115
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х6
Вес, г.
150

Описание товара Картридж струйный HP GT53XL 1VV21AE черный

Контейнер с чернилами HP GT53XL (1VV21AE) содержит внутри пигментные чернила высокого качества. Их можно применять для печати документов, содержащих четкие линии. Это могут быть графики, чертежи, а также текстовые документы, в которых важна каждая деталь. Контейнер содержит оригинальные чернила, что говорит о том, что они позволяют получат отпечатки максимально высокого качества.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP GT53XL 1VV21AE черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Ink Tank 315, Ink Tank 319, Ink Tank 115
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Контейнер с чернилами HP GT53XL (1VV21AE) содержит внутри пигментные чернила высокого качества. Их можно применять для печати документов, содержащих четкие линии. Это могут быть графики, чертежи, а также текстовые документы, в которых важна каждая деталь. Контейнер содержит оригинальные чернила, что говорит о том, что они позволяют получат отпечатки максимально высокого качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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