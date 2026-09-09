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Картридж Cactus CS-PG50 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-PG50 черный

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Картридж Cactus CS-PG50 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168752
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon Pixma MP150, Canon FAX-JX200, Canon Fax JX200, Canon Fax JX210P, Canon Fax JX500, Canon Fax JX510P, Canon MP150, Canon MP170, Canon MP450, Canon PIXMA MP450x, Canon Pixma JX200, Canon Pixma JX210P, Canon Pixma JX500, Canon Pixma JX510P, Canon Pixma MP180, Canon Pixma MX310, FAX-JX500, PIXMA IP2200, IP-2200, JX200, JX210, JX210p, JX500, JX510, JX510P, MP-160, MP-170, MP-180, MP-450, MP-460, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460, MX-300, MX-310, MX300, MX310
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х4
Вес, г.
90

Описание товара Картридж Cactus CS-PG50 черный

Картридж Cactus CS-PG50 черный

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-PG50 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon Pixma MP150, Canon FAX-JX200, Canon Fax JX200, Canon Fax JX210P, Canon Fax JX500, Canon Fax JX510P, Canon MP150, Canon MP170, Canon MP450, Canon PIXMA MP450x, Canon Pixma JX200, Canon Pixma JX210P, Canon Pixma JX500, Canon Pixma JX510P, Canon Pixma MP180, Canon Pixma MX310, FAX-JX500, PIXMA IP2200, IP-2200, JX200, JX210, JX210p, JX500, JX510, JX510P, MP-160, MP-170, MP-180, MP-450, MP-460, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460, MX-300, MX-310, MX300, MX310
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-PG50 черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-PG50 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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