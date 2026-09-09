Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507dn (1PV87A)
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Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 316391
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтер лазерный
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х39
Вес, кг.
13.7
Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507dn (1PV87A)
Безопасное обслуживание решений для бизнеса и экономия энергии при использовании тонера HP EcoSmart Black. В этом принтере используется функция динамической безопасности, которая может периодически обновляться посредством обновлений микропрограммы. Принтер рассчитан на работу только с теми картриджами, которые оснащены оригинальной микросхемой HP. Картриджи, в которых используется микросхема стороннего производителя, могут не работать или перестать функционировать.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
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Бренд
Тип товара
Принтер лазерный
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Безопасное обслуживание решений для бизнеса и экономия энергии при использовании тонера HP EcoSmart Black. В этом принтере используется функция динамической безопасности, которая может периодически обновляться посредством обновлений микропрограммы. Принтер рассчитан на работу только с теми картриджами, которые оснащены оригинальной микросхемой HP. Картриджи, в которых используется микросхема стороннего производителя, могут не работать или перестать функционировать.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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