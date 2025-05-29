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Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000

35 Отзывы
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Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 1
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 2
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 3
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 4
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 5
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 6
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 7
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 8
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 9
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 10
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
  • Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 1
  • Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 2
  • Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 3
  • Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 4
  • Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 5
  • Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 6
  • Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 7
  • Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 8
  • Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 9
  • Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 10
  • Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 315273
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Влажная очистка
да
Время автономной работы
90 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
3
Комплектация
щетка, насадка для щетины (2 мм), сумочка для хранения и переноски, 1 регулируемая насадка (16-28 мм), 1 регулируемая насадка (3-15 мм), зарядное устройство, документация
Максимальная длина стрижки
28
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
нет
Питание
от сети/аккумулятора
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
да
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
смена насадок и регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Размеры в упаковке, см
23х19х7
Вес, г.
600

Описание товара Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000

Машинка для стрижки Philips HC5630/15 может похвастаться наличием прорезиненных вставок на корпусе, которые препятствуют скольжению рук во время ее использования. Носит универсальный характер, ведь подходит для стрижки волос, бороды и усов. При помощи 3 насадок из комплекта возможен выбор 1 из 28 вариантов длины. Турборежим позволит значительно увеличить скорость работы. Модель Philips HC5630/15 порадует наличием острых ножей из нержавеющей стали с функцией автоматической заточки. Питание устройства производится как от сети, так и от встроенного аккумулятора – его заряд рассчитан на 90 минут автономной работы. Водонепроницаемый корпус обеспечит возможность очистки под струей проточной воды. В комплекте вы найдете чехол для хранения и безопасной транспортировки прибора. Встроенный индикатор своевременно проинформирует о низком уровне заряда.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Надёжная и приятная в управлении машинка. Стригу себя сам мелкой насадкой. Стрижка раз в неделю. Заряжаю раз в два месяца. И удовольствие от процесса и экономия
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Купили взамен похожей, прослужившей больше 10 лет. Разницу почувствовали сразу - острее, технологичнее, мощный аккумулятор, и возможность использовать во влажной среде приятное дополнение.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличная машинка, протестировали без пропусков все гладко , до этого тоже Филипс была. Заряд пока не скажу сколько держит. классный чехол
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Гюзель Б.

Достоинства:


Комментарий:
это лучшая машинка для стрижки
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид, машинка хорошая, ещё не пользовались. Доставка отличная!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
достаточно мощная и удобная машинка, быстро заряжается, стрижет ровно и качественно. по всем признакам аппарат надёжный
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
огонь.стрижку можно сделать модельную без ножниц мужчине в лёгкую.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
классная машинка,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
В целом впечатление отличное, качество изделия супер, удобство использования тоже. Пару минусов, разряжена была в ноль, пока не подзарядил, не включалась. Ну и пломба была открыта...
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная и практичная машинка! Всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Иван Ч.

Достоинства:


Комментарий:
первое испытание оставило положительные впечатления, стрижёт легко и непринуждённо, а главное быстро и чисто
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Крылов В.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо,с первого раза получается стрижка
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, проверил, всё работает! Пользуюсь машинками данного бренда очень давно, никогда не подводили! Надеюсь и данный девайс прослужит очень долго!) Продавцу спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный товар, оригинал!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Катрин Я.

Достоинства:


Комментарий:
покупала для папы в подарок,отличный отзыв@
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Валентин С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя, ещё не опробовал, дополню
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Наиля Б.

Достоинства:


Комментарий:
стрижет отлично. но неудобно держать в руке
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка просто огонь . Товарищ приобрёл такую, попробовал у него,тоже захотелось. Стрижет без всяких проблем, волосы не рвёт. Остался доволен,можно смело брать,не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество исполнения машинки. Работает достаточно тихо, очень удобная регулировка длины стрижки и отлично стрижёт разные типы волос
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
мягко стрижот,мало шума,лёгкая.Посмотрим на сколько хватит.Пока все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
доставка, внешний вид 5 Детали после стрижки).
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Валерьян Б.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка великолепная ,бренд есть бренд.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка, эта уже вторая, которую заказываю на подарок
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ильшат М.

Достоинства:


Комментарий:
машинка просто огонь как профи
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
машинка пришла хорошо упакована, все детали целые , все работает. По стрижке очень доволен всем. благодарю
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ильгиз Х.

Достоинства:


Комментарий:
машинка просто супер, очень удобная, не рвёт, не цепляет, одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка хорошая, на простой мощности под 3 мм выбрила ровно без пропусков
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась. Хороший комплект. Давно была машинка Philips, попроще. Сменили на дорогую другого производителя- намучилась. Решила купить эту, не пожалела. Стричь стало быстрее благодаря достаточно широким острым лезвиям.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
ПРЕКРАСНО!!! Я оочень довольна! Прежняя тоже была Philips, но проводная и видать устала от старости - 10лет упорной работы)) В работе не громкая. Насадки хоть на вид хлипкие-тонкие, но в работе отличные - волосы хорошо проваливаются между зубьев (есть с чем сравнить - у Saturn зубья мощные, но @опа редкостная) С волосами моих парней справилась на ура! То, что работает и от сети, и от аккумулятора даже не обсуждается - я в восторге. Упаковка, доставка - всё прекрасно!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
Убедился, что Philips, на сегодняшний день, пожалуй, лучшие на рынке машинок для стрижки. Предыдущая машинка тоже была Philips HC5440, прослужила 10 лет и сейчас в рабочем состоянии, а из-за поломки насадки (в дороге надломилась одна направляющая) и забития волосами ножей (я не знал, что машинка со всем не нуждается в масле и нужно лишь регулярно чистить всё щётчокой) решил приобрести новую. Эту модель в руке держать очень комфортно, вибрация почти не ощущается, в отличие от многих других машинок, заявленных как роторные. Турбо режим и сумочка порадовали как довесок к добротной и практичной машинке, которая подкупает длиной шага в 1 мм. Заряжается 1 час и заряда хватать мне стрижек на 5.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал машинку после старой Panasonic и наконец решил остановиться на этой модели Philips и не пожалел. Стрижёт отлично. Волосы не дёргает, не забивается, в руке лежит удобно, не тяжёлая, заряда аккумулятора лично мне хватает с запасом и заряжается очень быстро.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Виктория.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в хорошем состоянии. Детали все на месте. Посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
рзультат оправдал ожидания. машинка стридет нормально по сравнениб со старой. просто на сиарой уже ножи тупые. волос не дергает. вполне все устпаивает за такую цену. единственное пришла совсем разряженая. зарядил и все ок.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Состриг бороду, вроде неплохо. При зарядке гас диод индикации, непонятно. В рисованной инструкции первая зарядка длится 8 часов. ?
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Ольга Р.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не использовали.Всё работает,зарядка быстрая.рекомендую продавца



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Влажная очистка
да
Время автономной работы
90 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
3
Комплектация
щетка, насадка для щетины (2 мм), сумочка для хранения и переноски, 1 регулируемая насадка (16-28 мм), 1 регулируемая насадка (3-15 мм), зарядное устройство, документация
Максимальная длина стрижки
28
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
нет
Развернуть
Питание
от сети/аккумулятора
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
да
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
смена насадок и регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Описание
Машинка для стрижки Philips HC5630/15 может похвастаться наличием прорезиненных вставок на корпусе, которые препятствуют скольжению рук во время ее использования. Носит универсальный характер, ведь подходит для стрижки волос, бороды и усов. При помощи 3 насадок из комплекта возможен выбор 1 из 28 вариантов длины. Турборежим позволит значительно увеличить скорость работы. Модель Philips HC5630/15 порадует наличием острых ножей из нержавеющей стали с функцией автоматической заточки. Питание устройства производится как от сети, так и от встроенного аккумулятора – его заряд рассчитан на 90 минут автономной работы. Водонепроницаемый корпус обеспечит возможность очистки под струей проточной воды. В комплекте вы найдете чехол для хранения и безопасной транспортировки прибора. Встроенный индикатор своевременно проинформирует о низком уровне заряда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Надёжная и приятная в управлении машинка. Стригу себя сам мелкой насадкой. Стрижка раз в неделю. Заряжаю раз в два месяца. И удовольствие от процесса и экономия
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Купили взамен похожей, прослужившей больше 10 лет. Разницу почувствовали сразу - острее, технологичнее, мощный аккумулятор, и возможность использовать во влажной среде приятное дополнение.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличная машинка, протестировали без пропусков все гладко , до этого тоже Филипс была. Заряд пока не скажу сколько держит. классный чехол
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Гюзель Б.

Достоинства:


Комментарий:
это лучшая машинка для стрижки
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид, машинка хорошая, ещё не пользовались. Доставка отличная!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
достаточно мощная и удобная машинка, быстро заряжается, стрижет ровно и качественно. по всем признакам аппарат надёжный
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
огонь.стрижку можно сделать модельную без ножниц мужчине в лёгкую.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
классная машинка,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
В целом впечатление отличное, качество изделия супер, удобство использования тоже. Пару минусов, разряжена была в ноль, пока не подзарядил, не включалась. Ну и пломба была открыта...
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная и практичная машинка! Всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Иван Ч.

Достоинства:


Комментарий:
первое испытание оставило положительные впечатления, стрижёт легко и непринуждённо, а главное быстро и чисто
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Крылов В.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо,с первого раза получается стрижка
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, проверил, всё работает! Пользуюсь машинками данного бренда очень давно, никогда не подводили! Надеюсь и данный девайс прослужит очень долго!) Продавцу спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный товар, оригинал!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Катрин Я.

Достоинства:


Комментарий:
покупала для папы в подарок,отличный отзыв@
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Валентин С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя, ещё не опробовал, дополню
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Наиля Б.

Достоинства:


Комментарий:
стрижет отлично. но неудобно держать в руке
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка просто огонь . Товарищ приобрёл такую, попробовал у него,тоже захотелось. Стрижет без всяких проблем, волосы не рвёт. Остался доволен,можно смело брать,не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество исполнения машинки. Работает достаточно тихо, очень удобная регулировка длины стрижки и отлично стрижёт разные типы волос
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
мягко стрижот,мало шума,лёгкая.Посмотрим на сколько хватит.Пока все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
доставка, внешний вид 5 Детали после стрижки).
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Валерьян Б.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка великолепная ,бренд есть бренд.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка, эта уже вторая, которую заказываю на подарок
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ильшат М.

Достоинства:


Комментарий:
машинка просто огонь как профи
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
машинка пришла хорошо упакована, все детали целые , все работает. По стрижке очень доволен всем. благодарю
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ильгиз Х.

Достоинства:


Комментарий:
машинка просто супер, очень удобная, не рвёт, не цепляет, одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка хорошая, на простой мощности под 3 мм выбрила ровно без пропусков
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась. Хороший комплект. Давно была машинка Philips, попроще. Сменили на дорогую другого производителя- намучилась. Решила купить эту, не пожалела. Стричь стало быстрее благодаря достаточно широким острым лезвиям.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
ПРЕКРАСНО!!! Я оочень довольна! Прежняя тоже была Philips, но проводная и видать устала от старости - 10лет упорной работы)) В работе не громкая. Насадки хоть на вид хлипкие-тонкие, но в работе отличные - волосы хорошо проваливаются между зубьев (есть с чем сравнить - у Saturn зубья мощные, но @опа редкостная) С волосами моих парней справилась на ура! То, что работает и от сети, и от аккумулятора даже не обсуждается - я в восторге. Упаковка, доставка - всё прекрасно!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
Убедился, что Philips, на сегодняшний день, пожалуй, лучшие на рынке машинок для стрижки. Предыдущая машинка тоже была Philips HC5440, прослужила 10 лет и сейчас в рабочем состоянии, а из-за поломки насадки (в дороге надломилась одна направляющая) и забития волосами ножей (я не знал, что машинка со всем не нуждается в масле и нужно лишь регулярно чистить всё щётчокой) решил приобрести новую. Эту модель в руке держать очень комфортно, вибрация почти не ощущается, в отличие от многих других машинок, заявленных как роторные. Турбо режим и сумочка порадовали как довесок к добротной и практичной машинке, которая подкупает длиной шага в 1 мм. Заряжается 1 час и заряда хватать мне стрижек на 5.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал машинку после старой Panasonic и наконец решил остановиться на этой модели Philips и не пожалел. Стрижёт отлично. Волосы не дёргает, не забивается, в руке лежит удобно, не тяжёлая, заряда аккумулятора лично мне хватает с запасом и заряжается очень быстро.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Виктория.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в хорошем состоянии. Детали все на месте. Посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
рзультат оправдал ожидания. машинка стридет нормально по сравнениб со старой. просто на сиарой уже ножи тупые. волос не дергает. вполне все устпаивает за такую цену. единственное пришла совсем разряженая. зарядил и все ок.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Состриг бороду, вроде неплохо. При зарядке гас диод индикации, непонятно. В рисованной инструкции первая зарядка длится 8 часов. ?
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Ольга Р.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не использовали.Всё работает,зарядка быстрая.рекомендую продавца


Машинка для стрижки Philips HC5630/15 Series 5000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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