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Гигиеническая лейка Lemark LM8075C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиеническая лейка Lemark LM8075C

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Гигиеническая лейка Lemark LM8075C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиеническая лейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314623
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Гигиеническая лейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Гигиеническая лейка Lemark LM8075C

Гигиеническая лейка для биде с функцией плавной регулировки напора воды выполнена из современных износостойких материалов, отличается продуманным дизайном и удобна в использовании.

Отзывы о товаре Гигиеническая лейка Lemark LM8075C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Гигиеническая лейка
Страна производитель
Китай
Описание
Гигиеническая лейка для биде с функцией плавной регулировки напора воды выполнена из современных износостойких материалов, отличается продуманным дизайном и удобна в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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