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Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный

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Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 1
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 2
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 3
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 4
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 5
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 6
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 7
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 8
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 9
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 10
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 11
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 12
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 13
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 14
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 15
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 16
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 17
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
золотой, черный
Объем емкости для сока, л
0.6
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 1
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 2
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 3
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 4
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 5
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 6
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 7
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 8
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 9
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 10
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 11
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 12
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 13
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 14
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 15
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 16
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 17
  • Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311451
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
золотой, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Диаметр круглой горловины, мм
65
Максимальная скорость вращения шнека
15000
Длина шнура
0.8
Максимальная продолжительность непрерывной работы
10
Комплектация
соковыжималка, документация, емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель, щетка для чистки
Габариты (ШхВхГ)
28x20x32 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х24
Вес, кг.
3.35

Описание товара Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный

Соковыжималка электрическая Scarlett SC-JE50S35 в изящном черно-золотистом корпусе займет совсем не много места на кухонном столе (28x20 см). При этом центробежный прибор обеспечит своего владельца и его семью фрешем и фруктовыми коктейлями. При мощности 1000 Вт, наличии 2 скоростей и прямой системы подачи сока модель эффективно справляется с поставленной задачей. Емкость для напитка имеет объем 0.6 л, а мякоть отбрасывается в сторону автоматически. Модель защищена от случайного включения, что делает ее безопасной в использовании. Металлическая сеточка эффективно измельчает фрукты и овощи. За счет горловины электрической соковыжималки Scarlett SC-JE50S35 диаметром 6.5 см внутрь можно проталкивать плоды целиком. Система «капля-стоп» обеспечивает чистоту стола при работе прибора: ни грамма сока не прольется мимо.

Отзывы о товаре Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
золотой, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Диаметр круглой горловины, мм
65
Максимальная скорость вращения шнека
15000
Длина шнура
0.8
Максимальная продолжительность непрерывной работы
10
Комплектация
соковыжималка, документация, емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель, щетка для чистки
Габариты (ШхВхГ)
28x20x32 см
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка электрическая Scarlett SC-JE50S35 в изящном черно-золотистом корпусе займет совсем не много места на кухонном столе (28x20 см). При этом центробежный прибор обеспечит своего владельца и его семью фрешем и фруктовыми коктейлями. При мощности 1000 Вт, наличии 2 скоростей и прямой системы подачи сока модель эффективно справляется с поставленной задачей. Емкость для напитка имеет объем 0.6 л, а мякоть отбрасывается в сторону автоматически. Модель защищена от случайного включения, что делает ее безопасной в использовании. Металлическая сеточка эффективно измельчает фрукты и овощи. За счет горловины электрической соковыжималки Scarlett SC-JE50S35 диаметром 6.5 см внутрь можно проталкивать плоды целиком. Система «капля-стоп» обеспечивает чистоту стола при работе прибора: ни грамма сока не прольется мимо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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