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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
золотой, черный
Объем емкости для сока, л
0.6
Количество скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311451
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соковыжималка, документация, емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель, щетка для чистки
Габариты (ШхВхГ)
28x20x32 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х24
Вес, кг.
3.35
Описание товара Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный
Соковыжималка электрическая Scarlett SC-JE50S35 в изящном черно-золотистом корпусе займет совсем не много места на кухонном столе (28x20 см). При этом центробежный прибор обеспечит своего владельца и его семью фрешем и фруктовыми коктейлями. При мощности 1000 Вт, наличии 2 скоростей и прямой системы подачи сока модель эффективно справляется с поставленной задачей.
Емкость для напитка имеет объем 0.6 л, а мякоть отбрасывается в сторону автоматически. Модель защищена от случайного включения, что делает ее безопасной в использовании. Металлическая сеточка эффективно измельчает фрукты и овощи. За счет горловины электрической соковыжималки Scarlett SC-JE50S35 диаметром 6.5 см внутрь можно проталкивать плоды целиком. Система «капля-стоп» обеспечивает чистоту стола при работе прибора: ни грамма сока не прольется мимо.
соковыжималка, документация, емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель, щетка для чистки
Габариты (ШхВхГ)
28x20x32 см
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка электрическая Scarlett SC-JE50S35 в изящном черно-золотистом корпусе займет совсем не много места на кухонном столе (28x20 см). При этом центробежный прибор обеспечит своего владельца и его семью фрешем и фруктовыми коктейлями. При мощности 1000 Вт, наличии 2 скоростей и прямой системы подачи сока модель эффективно справляется с поставленной задачей.
Емкость для напитка имеет объем 0.6 л, а мякоть отбрасывается в сторону автоматически. Модель защищена от случайного включения, что делает ее безопасной в использовании. Металлическая сеточка эффективно измельчает фрукты и овощи. За счет горловины электрической соковыжималки Scarlett SC-JE50S35 диаметром 6.5 см внутрь можно проталкивать плоды целиком. Система «капля-стоп» обеспечивает чистоту стола при работе прибора: ни грамма сока не прольется мимо.
Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S35 золотистый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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