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Культиватор Huter МК-7500-10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор Huter МК-7500-10

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Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 1
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 2
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 3
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 4
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 5
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 6
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 7
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 8
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 9
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 10
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 11
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 12
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 13
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 14
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 15
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 16
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 17
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 18
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 19
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 20
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 21
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 22
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 23
Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиваторы
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 1
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 2
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 3
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 4
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 5
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 6
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 7
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 8
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 9
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 10
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 11
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 12
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 13
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 14
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 15
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 16
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 17
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 18
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 19
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 20
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 21
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 22
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 23
  • Культиватор Huter МК-7500-10 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306165
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Размеры в упаковке, см
78х76х44
Вес, кг.
66

Описание товара Культиватор Huter МК-7500-10

Мотоблок Huter MK-13000 относится к категории специализированных мотоблоков и устройств, предназначенных для работы в сельском хозяйстве и на приусадебных участках. В основе работы мотоблока лежит метод культивации, который предполагает рыхление почвы без переворота и других процедур.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором

Отзывы о товаре Культиватор Huter МК-7500-10




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиваторы
Описание
Мотоблок Huter MK-13000 относится к категории специализированных мотоблоков и устройств, предназначенных для работы в сельском хозяйстве и на приусадебных участках. В основе работы мотоблока лежит метод культивации, который предполагает рыхление почвы без переворота и других процедур.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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