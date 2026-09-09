Антенна Perfeo Plane DVB-T2 PF-TV3214
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 296313
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
340
Описание товара Антенна Perfeo Plane DVB-T2 PF-TV3214
Антенна комнатная цифровая PF-TV3214 «PLANE» предназначена для приема телевизионных программ в полосе частот 174 - 862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ), а также принимает сигналы аналогового и цифрового телевидения формата DVB-T и DVB-T2. Антенна PF-TV3214 «PLANE» помещена в сверхтонкий корпус из радиопрозрачного полимера. Обеспечивает прием сигналов телевидения в зоне уверенного приема. Устанавливается на телевизоры с креплением FDMI VESA, корпус цифрового приемника (ресивера), на окно или любую подходящую поверхность с помощью специального адгезивного слоя.
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Антенна комнатная цифровая PF-TV3214 «PLANE» предназначена для приема телевизионных программ в полосе частот 174 - 862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ), а также принимает сигналы аналогового и цифрового телевидения формата DVB-T и DVB-T2. Антенна PF-TV3214 «PLANE» помещена в сверхтонкий корпус из радиопрозрачного полимера. Обеспечивает прием сигналов телевидения в зоне уверенного приема. Устанавливается на телевизоры с креплением FDMI VESA, корпус цифрового приемника (ресивера), на окно или любую подходящую поверхность с помощью специального адгезивного слоя.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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