Антенна Hyundai H-TAI200 30дБ активная черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325452
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна
Выходное сопротивление
75
Исполнение антенны
комнатная
Коэффициент усиления
30
Коэффициент шума
3
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Размещение антенны
настольная
Тип антенны
активная
Тип принимаемых сигналов
аналоговый / цифровой
Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
550
Описание товара Антенна Hyundai H-TAI200 30дБ активная черный
Hyundai H-TAI200 – активная телевизионная антенна, предназначенная для установки в помещении. Она рассчитана на настольное размещение, легко подключается к телевизору и обеспечивает уверенный прием ТВ-сигнала. Две антенны увеличивают коэффициент усиления и существенно повышают качество приема. Устройство стильно выглядит, хорошо вписывается в современный интерьер. Благодаря ему владелец телевизора получит возможность смотреть фильмы и передачи без перебоев и помех.
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Бренд
Тип товара
Антенна
Выходное сопротивление
75
Исполнение антенны
комнатная
Коэффициент усиления
30
Коэффициент шума
3
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Размещение антенны
настольная
Тип антенны
активная
Тип принимаемых сигналов
аналоговый / цифровой
Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
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Страна производитель
Китай
Hyundai H-TAI200 – активная телевизионная антенна, предназначенная для установки в помещении. Она рассчитана на настольное размещение, легко подключается к телевизору и обеспечивает уверенный прием ТВ-сигнала. Две антенны увеличивают коэффициент усиления и существенно повышают качество приема. Устройство стильно выглядит, хорошо вписывается в современный интерьер. Благодаря ему владелец телевизора получит возможность смотреть фильмы и передачи без перебоев и помех.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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