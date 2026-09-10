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Антенна BBK DA34 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна BBK DA34 белый

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Антенна BBK DA34 белый - фото 1
Антенна BBK DA34 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
  • Антенна BBK DA34 белый - фото 1
  • Антенна BBK DA34 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359509
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Антенна
Выходное сопротивление
75
Исполнение антенны
уличная
Коэффициент усиления
32
Прием сигнала ATSC
да
Прием сигнала DMB-T/H
да
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Прием сигнала ISDB-T
да
Размещение антенны
настенная
Тип антенны
активная
Тип принимаемых сигналов
цифровой
Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, кг.
1.4

Описание товара Антенна BBK DA34 белый

Внешняя цифровая DVB-T2-антенна обеспечивает уверенный прием сигналов различных цифровых HDTV-стандартов эфирного телевещания (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) и радио (DAB) при подключении к DVB-T2-ресиверу или к телевизору со встроенным DVB-T2-тюнером. Встроенный малошумящий усилитель сигнала с высоким коэффициентом усиления значительно улучшает качество изображения. Питание производится от адаптера.

Отзывы о товаре Антенна BBK DA34 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Антенна
Выходное сопротивление
75
Исполнение антенны
уличная
Коэффициент усиления
32
Прием сигнала ATSC
да
Прием сигнала DMB-T/H
да
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Прием сигнала ISDB-T
да
Размещение антенны
настенная
Тип антенны
активная
Развернуть
Тип принимаемых сигналов
цифровой
Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
Страна производитель
Китай
Описание
Внешняя цифровая DVB-T2-антенна обеспечивает уверенный прием сигналов различных цифровых HDTV-стандартов эфирного телевещания (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) и радио (DAB) при подключении к DVB-T2-ресиверу или к телевизору со встроенным DVB-T2-тюнером. Встроенный малошумящий усилитель сигнала с высоким коэффициентом усиления значительно улучшает качество изображения. Питание производится от адаптера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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