Top.Mail.Ru
Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный - фото 1
Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный - фото 2
Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный - фото 3
Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
  • Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный - фото 1
  • Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный - фото 2
  • Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный - фото 3
  • Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325555
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Антенна
Выходное сопротивление
75
Исполнение антенны
комнатная
Коэффициент усиления
30
Коэффициент шума
3
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Размещение антенны
настольная
Тип антенны
активная
Тип принимаемых сигналов
аналоговый / цифровой
Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
840

Описание товара Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный

Hyundai H-TAI320 – активная телевизионная антенна, предназначенная для установки в помещении. Она рассчитана на настольное размещение, легко подключается к телевизору и обеспечивает уверенный прием ТВ-сигнала. Две антенны увеличивают коэффициент усиления и существенно повышают качество приема. Устройство стильно выглядит, хорошо вписывается в современный интерьер. Благодаря ему владелец телевизора получит возможность смотреть фильмы и передачи без перебоев и помех.

Отзывы о товаре Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Антенна
Выходное сопротивление
75
Исполнение антенны
комнатная
Коэффициент усиления
30
Коэффициент шума
3
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Размещение антенны
настольная
Тип антенны
активная
Тип принимаемых сигналов
аналоговый / цифровой
Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-TAI320 – активная телевизионная антенна, предназначенная для установки в помещении. Она рассчитана на настольное размещение, легко подключается к телевизору и обеспечивает уверенный прием ТВ-сигнала. Две антенны увеличивают коэффициент усиления и существенно повышают качество приема. Устройство стильно выглядит, хорошо вписывается в современный интерьер. Благодаря ему владелец телевизора получит возможность смотреть фильмы и передачи без перебоев и помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна Hyundai H-TAI320 30дБ активная черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...