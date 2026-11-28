Накопитель SSD Transcend 1Tb (TS1TSSD230S)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Энергопотребление
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295916
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
90
Описание товара Накопитель SSD Transcend 1Tb (TS1TSSD230S)
Накопитель Transcend 230S 1TB значительно повысит производительность вашего компьютера. Именно благодаря твердотельной архитектуре он работает быстрее, по сравнению с обычными HDD.Объем диска составляет 1 Тб, что позволит вам забыть о проблеме места для хранения данных. Максимальная скорость чтения равняется 560 Мб/с, а записи — 520 Мб/с. Таким образом, запуск самой операционной системы будет осуществляться на 20 секунд быстрее. А если вы захотите скопировать фильм объемом 2 Гб, процесс займет всего 5–6 секунд.Диск подключается с помощью интерфейса SATA III, а потому проблем с совместимостью не возникнет.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
4
Страна производитель
Китай
Накопитель Transcend 230S 1TB значительно повысит производительность вашего компьютера. Именно благодаря твердотельной архитектуре он работает быстрее, по сравнению с обычными HDD.Объем диска составляет 1 Тб, что позволит вам забыть о проблеме места для хранения данных. Максимальная скорость чтения равняется 560 Мб/с, а записи — 520 Мб/с. Таким образом, запуск самой операционной системы будет осуществляться на 20 секунд быстрее. А если вы захотите скопировать фильм объемом 2 Гб, процесс займет всего 5–6 секунд.Диск подключается с помощью интерфейса SATA III, а потому проблем с совместимостью не возникнет.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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