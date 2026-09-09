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Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD-650PNR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD-650PNR

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Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD-650PNR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294657
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Характеристики

Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD-650PNR

Особенности модели: КПД &amp;amp;amp;amp;gt; 80%. Длина 24pin кабеля - 50см. Длина 4+4pin CPU кабеля - 50см. 120 мм вентилятор с пониженным уровнем шума. Защита от перегрузки и повышенного напряжения. Защита от коротких замыканий.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD-650PNR




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Характеристики
Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Описание
Особенности модели: КПД &amp;amp;amp;amp;gt; 80%. Длина 24pin кабеля - 50см. Длина 4+4pin CPU кабеля - 50см. 120 мм вентилятор с пониженным уровнем шума. Защита от перегрузки и повышенного напряжения. Защита от коротких замыканий.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания FSP Q-Dion ATX 650W QD-650PNR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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