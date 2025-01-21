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Блок питания Foxconn 300W FX-300S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Foxconn 300W FX-300S

2 Отзывы
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Блок питания Foxconn 300W FX-300S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
300
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294647
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Характеристики

Бренд
Foxconn
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
300
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
685

Описание товара Блок питания Foxconn 300W FX-300S

Блок питания Foxconn 300W FX-300S



Теги товара: SFX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Foxconn 300W FX-300S

Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Серкин Александр Валерьевич

Достоинства:


Комментарий:
Работает тихо. Если учесть цену - вообще прекрасный БП:)
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2024
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное сочетание цены и качества от oem бренда



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Foxconn
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
300
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Foxconn 300W FX-300S


Теги товара: SFX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Серкин Александр Валерьевич

Достоинства:


Комментарий:
Работает тихо. Если учесть цену - вообще прекрасный БП:)
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2024
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное сочетание цены и качества от oem бренда


Блок питания Foxconn 300W FX-300S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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