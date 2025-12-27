Штанга телескопическая Godox AD-S13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
160
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 590 руб. 2 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294638
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
160
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х6х5
Вес, г.
500
Описание товара Штанга телескопическая Godox AD-S13
Телескопическая ручка держатель Godox AD-S13 для вспышек Godox Witstro и светового оборудования. Возможна установка оборудования на оба конца ручки. Для большего удобства раздвижная ручка Godox оснащена неопреновой накладкой для руки и петлей-страховкой. Возможен монтаж со стойкой AD-S16 для увеличения её высоты. В комплекте идет кофр-переноска.
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Бренд
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
160
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
55
Страна производитель
Китай
Телескопическая ручка держатель Godox AD-S13 для вспышек Godox Witstro и светового оборудования. Возможна установка оборудования на оба конца ручки. Для большего удобства раздвижная ручка Godox оснащена неопреновой накладкой для руки и петлей-страховкой. Возможен монтаж со стойкой AD-S16 для увеличения её высоты. В комплекте идет кофр-переноска.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Использовала в работе, не поведала. Крепежи закрываются плотно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, выглядит надежно, очень облегчает работу, больше не надо все время держать руку вытянутой вверх) удобный чехольчик
Достоинства:
Комментарий:
Незаменимая вещь для фотографа. Длинная, прочная. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в целости и сохранности. Приехала быстро. Выглядит крайне надёжно. Вроде оригинал
Достоинства:
Комментарий:
крепкая мощная ,брала для вспышки Godox v1pro (она достаточно большая и увесистая) держится хорошо, не шатается, ручка,шнурок всё как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Штанга отличная, а что особенно приятно - окупила себя уже за первую съёмку))))
Достоинства:
Комментарий:
Удобный монопод, да центр тяжести не там где надо, но у всех моноподов так. Три-четыре съемки по 5 часов и рука привыкает) А так топ. Крепежки не жесткие, но фиксируют хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Приятное изделие. Все сделано аккуратно, секции отформованы ребрами и потому не проворачиваются друг в друге. Фиксируются надежно. Рукоять из пенки можно бы двуручную. И темляк посерьезнее, а то прям тоньсенький.
Достоинства:
Комментарий:
Качественно сделанная вещь, проверил в работе, все отлично! Прикрутил к своей стойке, тем самым удлинил стойку
Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штанга телескопическая Godox AD-S13
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Использовала в работе, не поведала. Крепежи закрываются плотно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, выглядит надежно, очень облегчает работу, больше не надо все время держать руку вытянутой вверх) удобный чехольчик
Достоинства:
Комментарий:
Незаменимая вещь для фотографа. Длинная, прочная. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в целости и сохранности. Приехала быстро. Выглядит крайне надёжно. Вроде оригинал
Достоинства:
Комментарий:
крепкая мощная ,брала для вспышки Godox v1pro (она достаточно большая и увесистая) держится хорошо, не шатается, ручка,шнурок всё как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Штанга отличная, а что особенно приятно - окупила себя уже за первую съёмку))))
Достоинства:
Комментарий:
Удобный монопод, да центр тяжести не там где надо, но у всех моноподов так. Три-четыре съемки по 5 часов и рука привыкает) А так топ. Крепежки не жесткие, но фиксируют хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Приятное изделие. Все сделано аккуратно, секции отформованы ребрами и потому не проворачиваются друг в друге. Фиксируются надежно. Рукоять из пенки можно бы двуручную. И темляк посерьезнее, а то прям тоньсенький.
Достоинства:
Комментарий:
Качественно сделанная вещь, проверил в работе, все отлично! Прикрутил к своей стойке, тем самым удлинил стойку