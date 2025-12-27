Top.Mail.Ru
Штанга телескопическая Godox AD-S13 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штанга телескопическая Godox AD-S13

9 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 1
Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 2
Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 3
Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 4
Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 5
Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
160
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
55
  • Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 1
  • Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 2
  • Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 3
  • Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 4
  • Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 5
  • Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 590 руб.  2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294638
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
160
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х6х5
Вес, г.
500

Описание товара Штанга телескопическая Godox AD-S13

Телескопическая ручка держатель Godox AD-S13 для вспышек Godox Witstro и светового оборудования. Возможна установка оборудования на оба конца ручки. Для большего удобства раздвижная ручка Godox оснащена неопреновой накладкой для руки и петлей-страховкой. Возможен монтаж со стойкой AD-S16 для увеличения её высоты. В комплекте идет кофр-переноска.

Отзывы о товаре Штанга телескопическая Godox AD-S13

Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
амина с.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Использовала в работе, не поведала. Крепежи закрываются плотно
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, выглядит надежно, очень облегчает работу, больше не надо все время держать руку вытянутой вверх) удобный чехольчик
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Незаменимая вещь для фотографа. Длинная, прочная. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в целости и сохранности. Приехала быстро. Выглядит крайне надёжно. Вроде оригинал
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Galina

Достоинства:


Комментарий:
крепкая мощная ,брала для вспышки Godox v1pro (она достаточно большая и увесистая) держится хорошо, не шатается, ручка,шнурок всё как надо.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Штанга отличная, а что особенно приятно - окупила себя уже за первую съёмку))))
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный монопод, да центр тяжести не там где надо, но у всех моноподов так. Три-четыре съемки по 5 часов и рука привыкает) А так топ. Крепежки не жесткие, но фиксируют хорошо
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Приятное изделие. Все сделано аккуратно, секции отформованы ребрами и потому не проворачиваются друг в друге. Фиксируются надежно. Рукоять из пенки можно бы двуручную. И темляк посерьезнее, а то прям тоньсенький.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Иона Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качественно сделанная вещь, проверил в работе, все отлично! Прикрутил к своей стойке, тем самым удлинил стойку



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
160
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
55
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопическая ручка держатель Godox AD-S13 для вспышек Godox Witstro и светового оборудования. Возможна установка оборудования на оба конца ручки. Для большего удобства раздвижная ручка Godox оснащена неопреновой накладкой для руки и петлей-страховкой. Возможен монтаж со стойкой AD-S16 для увеличения её высоты. В комплекте идет кофр-переноска.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
амина с.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Использовала в работе, не поведала. Крепежи закрываются плотно
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, выглядит надежно, очень облегчает работу, больше не надо все время держать руку вытянутой вверх) удобный чехольчик
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Незаменимая вещь для фотографа. Длинная, прочная. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в целости и сохранности. Приехала быстро. Выглядит крайне надёжно. Вроде оригинал
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2025
Galina

Достоинства:


Комментарий:
крепкая мощная ,брала для вспышки Godox v1pro (она достаточно большая и увесистая) держится хорошо, не шатается, ручка,шнурок всё как надо.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Штанга отличная, а что особенно приятно - окупила себя уже за первую съёмку))))
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный монопод, да центр тяжести не там где надо, но у всех моноподов так. Три-четыре съемки по 5 часов и рука привыкает) А так топ. Крепежки не жесткие, но фиксируют хорошо
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Приятное изделие. Все сделано аккуратно, секции отформованы ребрами и потому не проворачиваются друг в друге. Фиксируются надежно. Рукоять из пенки можно бы двуручную. И темляк посерьезнее, а то прям тоньсенький.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Иона Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качественно сделанная вещь, проверил в работе, все отлично! Прикрутил к своей стойке, тем самым удлинил стойку


Штанга телескопическая Godox AD-S13 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...