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Электробритва Vitek VT-8266 BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Vitek VT-8266 BK

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Электробритва Vitek VT-8266 BK - фото 1
Электробритва Vitek VT-8266 BK - фото 2
Электробритва Vitek VT-8266 BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Электробритва Vitek VT-8266 BK - фото 1
  • Электробритва Vitek VT-8266 BK - фото 2
  • Электробритва Vitek VT-8266 BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291438
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х8
Вес, г.
329

Описание товара Электробритва Vitek VT-8266 BK

Устройство для тех, кто привык жить в бешеном ритме. Эта модель полностью повторяет контур лица, делая бритье максимально эффективным и быстрым. Насадки двигаются с большой скоростью и моментально удаляют практически всю щетину.

Отзывы о товаре Электробритва Vitek VT-8266 BK




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Устройство для тех, кто привык жить в бешеном ритме. Эта модель полностью повторяет контур лица, делая бритье максимально эффективным и быстрым. Насадки двигаются с большой скоростью и моментально удаляют практически всю щетину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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