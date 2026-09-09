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Настольная игра Stellar Морской бой 01121 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Stellar Морской бой 01121

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Настольная игра Stellar Морской бой 01121 - фото 1
Настольная игра Stellar Морской бой 01121 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
  • Настольная игра Stellar Морской бой 01121 - фото 1
  • Настольная игра Stellar Морской бой 01121 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
910 руб.  1 411 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282519
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Настольные игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
830

Описание товара Настольная игра Stellar Морской бой 01121

Морской бой - любимая игра многих поколений. Игрушка представлена в новом объемном формате. У каждого игрока есть игровое поле в виде чемоданчика, и фигурные кораблики. Фишками отмечаются кораблики противника и промахи. Спланируй стратегию морского боя, найди и уничтожь все корабли соперника!

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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Настольные игры
Страна производитель
Китай
Описание
Морской бой - любимая игра многих поколений. Игрушка представлена в новом объемном формате. У каждого игрока есть игровое поле в виде чемоданчика, и фигурные кораблики. Фишками отмечаются кораблики противника и промахи. Спланируй стратегию морского боя, найди и уничтожь все корабли соперника!
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Отзывы


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