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Мебель для кукольного домика Огонек Шкаф С-1357 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мебель для кукольного домика Огонек Шкаф С-1357

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Мебель для кукольного домика Огонек Шкаф С-1357 - фото 1
Мебель для кукольного домика Огонек Шкаф С-1357 - фото 2
Мебель для кукольного домика Огонек Шкаф С-1357 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Мебель для кукольного домика Огонек Шкаф С-1357 - фото 1
  • Мебель для кукольного домика Огонек Шкаф С-1357 - фото 2
  • Мебель для кукольного домика Огонек Шкаф С-1357 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282223
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Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х8
Вес, г.
575

Описание товара Мебель для кукольного домика Огонек Шкаф С-1357

Играть с куклами, а также обустраивать жилища для своих игрушек любят многие девочки. Торговая марка Завод Огонек представляет набор мебели для спальни Шкаф из серии Конфетти. Этот вместительный и удобный шкаф фиолетового цвета станет неотъемлемым атрибутом мебели в кукольном домике и вместит в себя всю одежду игрушек.

Отзывы о товаре Мебель для кукольного домика Огонек Шкаф С-1357




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Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Играть с куклами, а также обустраивать жилища для своих игрушек любят многие девочки. Торговая марка Завод Огонек представляет набор мебели для спальни Шкаф из серии Конфетти. Этот вместительный и удобный шкаф фиолетового цвета станет неотъемлемым атрибутом мебели в кукольном домике и вместит в себя всю одежду игрушек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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