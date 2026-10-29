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Ящик для инструмента ProConnect 12-5012-4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента ProConnect 12-5012-4

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Ящик для инструмента ProConnect 12-5012-4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 281198
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента ProConnect 12-5012-4
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PROCONNECT
Тип товара
Ящик для инструмента
Вес, кг.
11.11

Описание товара Ящик для инструмента ProConnect 12-5012-4

Пластиковый ящик для инструмента PROconnect 12-5012-4 предназначен для хранения и транспортировки инструмента и различных принадлежностей. Корпус изготовлен из полипропилена и обладает высокой прочностью.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента ProConnect 12-5012-4




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Характеристики
Бренд
PROCONNECT
Тип товара
Ящик для инструмента
Описание
Пластиковый ящик для инструмента PROconnect 12-5012-4 предназначен для хранения и транспортировки инструмента и различных принадлежностей. Корпус изготовлен из полипропилена и обладает высокой прочностью.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента ProConnect 12-5012-4 - стоимость товара 460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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