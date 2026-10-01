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Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243

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Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 1
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 2
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 3
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 4
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 5
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 6
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 7
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 8
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 9
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 10
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 11
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 12
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 13
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 14
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 15
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Кобура - 1 шт
Материал
полиэстер
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 1
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 2
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 3
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 4
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 5
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 6
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 7
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 8
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 9
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 10
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 11
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 12
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 13
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 14
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 15
  • Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747603
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Кобура - 1 шт
Материал
полиэстер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х10
Вес, г.
280

Описание товара Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243

Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 пригодится мастерам при выполнении различных работ. Ее можно закрепить на поясе и инструменты будут под рукой даже при выполнении работ на высоте. Специальный отсек решает проблему хранения мелких элементов: в нем можно компактно разместить сверла и биты.

Преимущества

  • Кобура выполнена из синтетического материала «оксфорд», обладающего повышенной стойкостью к износу, что является гарантией ее долговечности.
  • Специальная петля обеспечивает надежную фиксацию шуруповерта, предотвращая его выскальзывание.
  • Ширина кобуры составляет 155 мм, поэтому в ней можно хранить инструмент большого размера.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Кобура - 1 шт
Материал
полиэстер
Страна производитель
Китай
Описание

Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 пригодится мастерам при выполнении различных работ. Ее можно закрепить на поясе и инструменты будут под рукой даже при выполнении работ на высоте. Специальный отсек решает проблему хранения мелких элементов: в нем можно компактно разместить сверла и биты.

Преимущества

  • Кобура выполнена из синтетического материала «оксфорд», обладающего повышенной стойкостью к износу, что является гарантией ее долговечности.
  • Специальная петля обеспечивает надежную фиксацию шуруповерта, предотвращая его выскальзывание.
  • Ширина кобуры составляет 155 мм, поэтому в ней можно хранить инструмент большого размера.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кобура для шуруповерта с карманом для бит и сверл Matrix 90243 - купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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