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Набор отверток Rexant HT-5214 12-6041 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток Rexant HT-5214 12-6041

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Набор отверток Rexant HT-5214 12-6041 - фото 1
Набор отверток Rexant HT-5214 12-6041 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
  • Набор отверток Rexant HT-5214 12-6041 - фото 1
  • Набор отверток Rexant HT-5214 12-6041 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276802
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Набор отверток
Вес, г.
111

Описание товара Набор отверток Rexant HT-5214 12-6041

Набор часовых отверток «TORX» ht-5214 REXANT предназначен для выполнения высокоточных работ в часовых механизмах, компьютерной технике, теле- и радиоаппаратуре, а также для ремонта и обслуживания мобильных телефонов. Отвертки изготовлены из высококачественной легированной стали с дополнительно термообработанными (для повышения износостойкости) наконечниками. Обрезиненная рукоятка со свободно вращающимся затыльником, обеспечивающим удобство при заворачивании микровинтов. В набор входят 7 отверток: Т5, Т6, Т7, Т8, Т9, Т10, Т15. Поставляется в пластиковой коробке с ложементом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор отверток Rexant HT-5214 12-6041




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Набор отверток
Описание
Набор часовых отверток «TORX» ht-5214 REXANT предназначен для выполнения высокоточных работ в часовых механизмах, компьютерной технике, теле- и радиоаппаратуре, а также для ремонта и обслуживания мобильных телефонов. Отвертки изготовлены из высококачественной легированной стали с дополнительно термообработанными (для повышения износостойкости) наконечниками. Обрезиненная рукоятка со свободно вращающимся затыльником, обеспечивающим удобство при заворачивании микровинтов. В набор входят 7 отверток: Т5, Т6, Т7, Т8, Т9, Т10, Т15. Поставляется в пластиковой коробке с ложементом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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