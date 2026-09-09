Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD791NT
Мощная 18,0 В XR Li-Ion компактная дрель-винтоверт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами 2,0 Ач технологии XR Li-Ion. Технология бесщеточных двигателей Brushless для превосходной эффективности и производительности инструмента. Еще более компактный, легкий и эргономичный дизайн, позволяющий использовать инструмент в ограниченном пространстве. 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс. 15-ступенчатый регулятор крутящего момента для работы с различными материалами и шурупами разного размера. Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом.
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