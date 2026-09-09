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Газонокосилка Makita ELM4620 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка Makita ELM4620

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Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 1
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 2
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 3
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 4
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 5
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 6
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 7
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 8
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 9
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 10
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 11
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 12
Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилки
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Мощность топливного двигателя, л.с.
0
Мощность электрического двигателя, Вт
1800
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
20
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 1
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 2
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 3
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 4
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 5
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 6
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 7
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 8
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 9
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 10
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 11
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 12
  • Газонокосилка Makita ELM4620 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
29 990 руб.  46 283 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273177
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Газонокосилки
Рекомендуемая площадь обработки
800 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Мощность топливного двигателя, л.с.
0
Мощность электрического двигателя, Вт
1800
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1700х570х1165 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.54х1.13х0.57
Вес, кг.
29.2

Описание товара Газонокосилка Makita ELM4620

Газонокосилка Makita ELM4620 предназначена для ухода за газоном площадью от 800 до 1000 кв.м. Высоту рукоятки можно отрегулировать под пользователя любого роста. Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 20 до 75 мм. Количество положений скашивания - 8. Травосборник, рассчитанный на 60 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения. Особенности: Компактность при хранении Благодаря складной рукоятке Makita ELM4620 занимает меньше пространства при хранении или транспортировке. Вместительный травосборник Травосборник вмещает до 60 литров скошенной травы, что обеспечивает продолжительное время работы. Удобство управления Благодаря центральному рычагу оператор может одним движением установить необходимую высоту скашивания. Преимущества: 4-в-1: кошение, выброс в бок, сбор и мульчирование; Складная, регулируемая рукоятка; Мощный асинхронный двигатель; Центральная регулировка высоты кошения (8 положений); Стальной корпус; Шариковые подшипники в колесах; Функция мульчирования; Низкий уровень шума; Индикатор заполнения травосборника



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, без аккумулятора

Отзывы о товаре Газонокосилка Makita ELM4620




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Газонокосилки
Рекомендуемая площадь обработки
800 м2
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Мощность топливного двигателя, л.с.
0
Мощность электрического двигателя, Вт
1800
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
20
Развернуть
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
1700х570х1165 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка Makita ELM4620 предназначена для ухода за газоном площадью от 800 до 1000 кв.м. Высоту рукоятки можно отрегулировать под пользователя любого роста. Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 20 до 75 мм. Количество положений скашивания - 8. Травосборник, рассчитанный на 60 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения. Особенности: Компактность при хранении Благодаря складной рукоятке Makita ELM4620 занимает меньше пространства при хранении или транспортировке. Вместительный травосборник Травосборник вмещает до 60 литров скошенной травы, что обеспечивает продолжительное время работы. Удобство управления Благодаря центральному рычагу оператор может одним движением установить необходимую высоту скашивания. Преимущества: 4-в-1: кошение, выброс в бок, сбор и мульчирование; Складная, регулируемая рукоятка; Мощный асинхронный двигатель; Центральная регулировка высоты кошения (8 положений); Стальной корпус; Шариковые подшипники в колесах; Функция мульчирования; Низкий уровень шума; Индикатор заполнения травосборника


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, без аккумулятора
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Отзывы


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