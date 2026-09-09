Лобзик Makita 4329KX1
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%8 230 руб. 13 247 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270900
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
3.34
Описание товара Лобзик Makita 4329KX1
Лобзик Makita 4329KX1 имеет механическую систему противовеса для снижения уровня вибрации. Снижает утомляемость оператора и повышает производительность. Электронный регулятор числа оборотов двигателя позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов. 3-х ступенчатый маятниковый ход, обеспечивает лёгкий выбор оптимального режима пиления.
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Лобзик Makita 4329KX1 имеет механическую систему противовеса для снижения уровня вибрации. Снижает утомляемость оператора и повышает производительность. Электронный регулятор числа оборотов двигателя позволяет выбирать оптимальную скорость резания для различных материалов. 3-х ступенчатый маятниковый ход, обеспечивает лёгкий выбор оптимального режима пиления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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