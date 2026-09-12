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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690179
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Описание товара Лобзик Bosch GST 750 520Вт 3200ходов/мин от электросети (кейс в комплекте)
Технические характеристики Bosch GST 750
Толщина пропила (дерево)
75 мм
Толщина пропила (металл)
15 мм
Питание
от сети
Мощность, Вт
520 Вт
Вес
2.3 кг
Обрабатываемый материал
по дереву
по алюминию
по пластику
по металлу
Частота хода
3200 ход/мин
Длина рабочего хода
20 мм
Количество ступеней маятникового хода
4
Угол пропила
45°
Все характеристики
Сетевой лобзик Bosch GST 750 отличный вариант для точной резки дерева, метала или пластика. Сделать отверстие или отрезать ровный часть не составит труда. Режущие лезвия можно легко сменить без дополнительного инструмента, а также сменить угол наклона.
Особенности:
мощный и надежный двигатель обеспечит достаточно продуктивную работу в течении долгого времени. Не боится нагрузки и может поддерживать обороты;
эргономическая ручка позволит легко и точно проводить спил по ранее указанному чертежу;
подходит для широкого спектра заданий и работы с разными материалами;
пластиковый щит обеспечит не только защиту от вылета стружки, но и укажет направление спила;
регулировка скорости позволит быстрей или более точно делать срез, тем самым достигнув идеального результата;
пластиковый кейс обеспечит надежное хранение и транспортировку;
маятниковый ход лезвия обеспечит более точный срез, особенно при работе с твердым материалом.
Читать подробнее
Технические характеристики Bosch GST 750
Рабочие параметры
Обрабатываемый материал
по дереву
по алюминию
по пластику
по металлу
Толщина пропила (дерево)
75 мм
Толщина пропила (металл)
15 мм
Частота хода
3200 ход/мин
Длина рабочего хода
20 мм
Количество ступеней маятникового хода
4
Угол пропила
45°
Характеристики двигателя и устройства
Питание
от сети
Мощность, Вт
520 Вт
Напряжение
однофазный (220 В)
Конструктивные и функциональные особенности
Маятниковый ход
с маятниковым ходом
Тип подошвы
литая
Форма рукояти
D-образная
Особенности
подключение пылесоса
Регулировка оборотов
с регулировкой
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
есть
Возможность подключения пылесоса
есть
Дополнительная информация
Высота, мм
213.5 мм
Ширина, мм
75 мм
Длина
264 мм
Вес
2.3 кг
Тип товара
электролобзики
Гарантия
12 месяцев
Класс
профессиональный
Упаковка
картонная коробка
Страна происхождения
Германия
Комплектация
- Электролобзик;
- ключ шестигранный;
- защитный экран;
- пластиковый кейс;
- упаковка;
- инструкция по эксплуатации;
- гарантийный талон
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или характеристики модели без уведомления продавца.
Технические характеристики Bosch GST 750
Толщина пропила (дерево)
75 мм
Толщина пропила (металл)
15 мм
Питание
от сети
Мощность, Вт
520 Вт
Вес
2.3 кг
Обрабатываемый материал
по дереву
по алюминию
по пластику
по металлу
Частота хода
3200 ход/мин
Длина рабочего хода
20 мм
Количество ступеней маятникового хода
4
Угол пропила
45°
Все характеристики
Сетевой лобзик Bosch GST 750 отличный вариант для точной резки дерева, метала или пластика. Сделать отверстие или отрезать ровный часть не составит труда. Режущие лезвия можно легко сменить без дополнительного инструмента, а также сменить угол наклона.
Особенности:
мощный и надежный двигатель обеспечит достаточно продуктивную работу в течении долгого времени. Не боится нагрузки и может поддерживать обороты;
эргономическая ручка позволит легко и точно проводить спил по ранее указанному чертежу;
подходит для широкого спектра заданий и работы с разными материалами;
пластиковый щит обеспечит не только защиту от вылета стружки, но и укажет направление спила;
регулировка скорости позволит быстрей или более точно делать срез, тем самым достигнув идеального результата;
пластиковый кейс обеспечит надежное хранение и транспортировку;
маятниковый ход лезвия обеспечит более точный срез, особенно при работе с твердым материалом.
Читать подробнее
Технические характеристики Bosch GST 750
Рабочие параметры
Обрабатываемый материал
по дереву
по алюминию
по пластику
по металлу
Толщина пропила (дерево)
75 мм
Толщина пропила (металл)
15 мм
Частота хода
3200 ход/мин
Длина рабочего хода
20 мм
Количество ступеней маятникового хода
4
Угол пропила
45°
Характеристики двигателя и устройства
Питание
от сети
Мощность, Вт
520 Вт
Напряжение
однофазный (220 В)
Конструктивные и функциональные особенности
Маятниковый ход
с маятниковым ходом
Тип подошвы
литая
Форма рукояти
D-образная
Особенности
подключение пылесоса
Регулировка оборотов
с регулировкой
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
есть
Возможность подключения пылесоса
есть
Дополнительная информация
Высота, мм
213.5 мм
Ширина, мм
75 мм
Длина
264 мм
Вес
2.3 кг
Тип товара
электролобзики
Гарантия
12 месяцев
Класс
профессиональный
Упаковка
картонная коробка
Страна происхождения
Германия
Комплектация
- Электролобзик;
- ключ шестигранный;
- защитный экран;
- пластиковый кейс;
- упаковка;
- инструкция по эксплуатации;
- гарантийный талон
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или характеристики модели без уведомления продавца.
Лобзик Bosch GST 750 520Вт 3200ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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