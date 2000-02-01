Top.Mail.Ru
Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 1
Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 2
Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 3
Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 4
Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 5
Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 6
Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 7
Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
  • Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 1
  • Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 2
  • Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 3
  • Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 4
  • Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 5
  • Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 6
  • Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 7
  • Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267162
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная
Размеры в упаковке, см
60х28х20
Вес, кг.
3

Описание товара Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02

Универсальный и надежный помощник для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных бревен и проч. В отличие от бензиновой, электрическая пила оснащена надежным двигателем, не требует постоянных расходных материалов (топлива), не имеет проблем с запуском при любой температуре, требует минимальных операций при подготовке к работе. Мощный двигатель, простое натяжение и дозированная смазка цепи, практически отсутствующая вибрация, минимальное обслуживание делают пилу легкой в обращении и комфортной в работе. Мгновенная остановка цепи, приводимая в действие при откидывании защитного щитка, а также встроенный цепеуловитель и металлический упор способствуют безопасности применения. Для работы с инструментом дополнительно требуется приобрести масло (рекомендуем ЗУБР ЗМПМ) и удлинитель-шнур (сечение провода не менее 1 мм2).



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная
Описание
Универсальный и надежный помощник для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных бревен и проч. В отличие от бензиновой, электрическая пила оснащена надежным двигателем, не требует постоянных расходных материалов (топлива), не имеет проблем с запуском при любой температуре, требует минимальных операций при подготовке к работе. Мощный двигатель, простое натяжение и дозированная смазка цепи, практически отсутствующая вибрация, минимальное обслуживание делают пилу легкой в обращении и комфортной в работе. Мгновенная остановка цепи, приводимая в действие при откидывании защитного щитка, а также встроенный цепеуловитель и металлический упор способствуют безопасности применения. Для работы с инструментом дополнительно требуется приобрести масло (рекомендуем ЗУБР ЗМПМ) и удлинитель-шнур (сечение провода не менее 1 мм2).


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная Зубр ЗЦП-2000-02 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...