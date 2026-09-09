Top.Mail.Ru
Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5" (6.5cm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5" (6.5cm)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5&quot; (6.5cm) - фото 1
Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5&quot; (6.5cm) - фото 2
Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5&quot; (6.5cm) - фото 3
Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5&quot; (6.5cm) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5&quot; (6.5cm) - фото 1
  • Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5&quot; (6.5cm) - фото 2
  • Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5&quot; (6.5cm) - фото 3
  • Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5&quot; (6.5cm) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
14 130 руб.  24 331 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217854
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х9
Вес, кг.
6.2

Описание товара Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5" (6.5cm)

Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5" (6.5cm)



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5" (6.5cm)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5" (6.5cm)


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая цепная пила Bosch EasyCut12 дл.шин.:2.5" (6.5cm) - по цене 14130 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...