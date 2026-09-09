Дрель аккумуляторная Makita DDF458RFE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%27 180 руб. 35 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264688
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х36х14
Вес, кг.
3
Описание товара Дрель аккумуляторная Makita DDF458RFE
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE высокой мощности обеспечивает отличную производительность. Боковая рукоятка позволяет лучше контролировать рабочий процесс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 010 руб.6503 руб. в СплитВинтоверт DeWalt DCF850D2T-QW
-
В наличииЦена 26 830 руб.6708 руб. в СплитДрель-шуруповерт DeWalt DCD708D2T (DCD708D2T-QW)
-
В наличииЦена 27 620 руб.6905 руб. в СплитДрель-шуруповерт DeWalt DCD703NT-XJ
-
В наличииЦена 29 420 руб.7355 руб. в СплитДрель-шуруповерт DeWalt DCD800E1T-QW
-
В наличииЦена 30 190 руб.7548 руб. в СплитВинтоверт DeWalt DCF860N-XJ
-
В наличииЦена 30 760 руб.7690 руб. в СплитДрель-шуруповерт DeWalt DCD703L2T-QW
-
В наличииЦена 31 200 руб.7800 руб. в СплитДрель-шуруповерт DeWalt DCD85MM1T-QW
-
В наличииЦена 31 230 руб.7808 руб. в СплитВинтоверт DeWalt DCF85MM1T-QW
-
В наличииЦена 32 000 руб.8000 руб. в СплитВинтоверт DeWalt DCF860NT-XJ
-
В наличииЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитВинтоверт DeWalt DCF870N-XJ
-
В наличииЦена 33 830 руб.8458 руб. в СплитВинтоверт DeWalt DCF840D2T-QW
-
В наличииЦена 34 500 руб.8625 руб. в СплитВинтоверт DeWalt DCF870NT-XJ
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE высокой мощности обеспечивает отличную производительность. Боковая рукоятка позволяет лучше контролировать рабочий процесс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель аккумуляторная Makita DDF458RFE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель аккумуляторная Makita DDF458RFE