Компьютерное кресло Brabix Premium Phaeton EX-502 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Phaeton EX-502 черный
Обивка внешней поверхности кресла выполнена из натуральной кожи - классического материала премиум-класса. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон - экокожа.
Механизм качания "мультиблок" обеспечивает комфортное использование за счет качания с плавным ходом и возможностью фиксации сиденья в нескольких положениях.
Плотная набивка, хромированные подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Стильные хромированные элементы, увеличенные размеры сиденья и спинки, а также особый механизм регулировки поддержки поясницы исключают утомление в течение всего рабочего дня.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла бренда BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Обивка внешней поверхности кресла выполнена из натуральной кожи - классического материала премиум-класса. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон - экокожа.
Механизм качания "мультиблок" обеспечивает комфортное использование за счет качания с плавным ходом и возможностью фиксации сиденья в нескольких положениях.
Плотная набивка, хромированные подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Стильные хромированные элементы, увеличенные размеры сиденья и спинки, а также особый механизм регулировки поддержки поясницы исключают утомление в течение всего рабочего дня.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла бренда BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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