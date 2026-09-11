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Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное)

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Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 1
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 2
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 3
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 4
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 5
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 1
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 2
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 3
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 4
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 5
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474907
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
91х91х69
Вес, кг.
34.54

Описание товара Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное)

Кресло рассчитанно на нагрузку до 250 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлическое подлокотники и основание.

Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Материал хорошо пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива - кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.

В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мягкая мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна.

Набивка выполнена из нескольких слоев поролона - более плотный в основе с "воздушным" слоем сверху. Такое решение позволило сделать кресло более мягким по сравнению с обычными моделями.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественные хромированнные детали.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM Bomer HD-007 (рециклированная кожа, хром, черное)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

Кресло рассчитанно на нагрузку до 250 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлическое подлокотники и основание.

Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Материал хорошо пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива - кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.

В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мягкая мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна.

Набивка выполнена из нескольких слоев поролона - более плотный в основе с "воздушным" слоем сверху. Такое решение позволило сделать кресло более мягким по сравнению с обычными моделями.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественные хромированнные детали.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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