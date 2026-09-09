Лейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%4 690 руб. 5 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260959
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Коллекция Gem
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
110 мм
Размеры в упаковке, см
27х10х9
Вес, г.
260
Описание товара Лейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром
Трендовый дизайн: четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Simple Switch Push. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
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Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
110 мм
Трендовый дизайн: четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Simple Switch Push. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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