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Лейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром

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Лейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром - фото 1
Лейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
3
  • Лейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром - фото 1
  • Лейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
4 690 руб.  5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260959
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
110 мм
Размеры в упаковке, см
27х10х9
Вес, г.
260

Описание товара Лейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром

Трендовый дизайн: четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Simple Switch Push. Функция Rub&amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок.

Отзывы о товаре Лейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
110 мм
Описание
Трендовый дизайн: четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Simple Switch Push. Функция Rub&amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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