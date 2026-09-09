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Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7590032 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7590032

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7590032
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260865
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Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х19х15
Вес, кг.
2.5

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7590032

Даже небольшая ванная может стать самым важным местом в доме – такая идея лежит в основе коллекции Sense. Если Вы хотите рационально организовать свою ванную комнату, коллекция Sense – это то, что Вам нужно. Отличие коллекции в том, что все продукты специально разработаны для компактных санузлов.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7590032




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Страна производитель
Россия
Описание
Даже небольшая ванная может стать самым важным местом в доме – такая идея лежит в основе коллекции Sense. Если Вы хотите рационально организовать свою ванную комнату, коллекция Sense – это то, что Вам нужно. Отличие коллекции в том, что все продукты специально разработаны для компактных санузлов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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