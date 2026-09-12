Rivelato Смеситель для кухни Lugano Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
218
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681676
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
34.7
Страна бренда
Италия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
218
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Особенности
поворотный излив, подключение к фильтру с питьевой водой.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х6
Вес, кг.
2.43
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Lugano Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром
Смеситель Rivelato для кухни Lugano предназначен для вертикального монтажа на раковину. Он оснащен краном для питьевой воды и выполнен из нержавеющей стали в цвете серый хром. Дизайн смесителя современный и функциональный, что делает его отличным выбором для кухни.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 830 руб.3708 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75024670 матовый черный
-
В наличииЦена 14 890 руб.3723 руб. в СплитСмеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 71...
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитСмеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 36025000...
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром
-
В наличииЦена 15 060 руб.3765 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75023000 хром
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый
-
В наличииЦена 15 190 руб. 16 380 руб.3798 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный
-
В наличииЦена 15 290 руб. 16 560 руб.3823 руб. в СплитСмеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром
-
В наличииЦена 15 290 руб. 20 610 руб.3823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром
Бренд
Тип товара
Высота, см
34.7
Страна бренда
Италия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
218
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Особенности
поворотный излив, подключение к фильтру с питьевой водой.
Страна производитель
Китай
Смеситель Rivelato для кухни Lugano предназначен для вертикального монтажа на раковину. Он оснащен краном для питьевой воды и выполнен из нержавеющей стали в цвете серый хром. Дизайн смесителя современный и функциональный, что делает его отличным выбором для кухни.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Rivelato Смеситель для кухни Lugano Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Lugano Г-обр. с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: серый хром