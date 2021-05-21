Шумоизоляция NoiseBlock 2 (0.35*0.57)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260367
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.74х0.01
Вес, г.
500
Описание товара Шумоизоляция NoiseBlock 2 (0.35*0.57)
Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой, и лицевого слоя из нетканого полотна. Монтируется на дополнительный относящий слой.
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Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой, и лицевого слоя из нетканого полотна. Монтируется на дополнительный относящий слой.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Достоинства:
Отличный шумоизолятор.
Комментарий:
Рекомендуется ставить третьим слоем. 1 вибра. 2 тепло. 3 NoiseBlock 2
Шумоизоляция NoiseBlock 2 (0.35*0.57) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шумоизоляция NoiseBlock 2 (0.35*0.57)
Достоинства:
Отличный шумоизолятор.
Комментарий:
Рекомендуется ставить третьим слоем. 1 вибра. 2 тепло. 3 NoiseBlock 2