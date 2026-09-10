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Шумоизоляция Маделин Н (1.0*1.75м) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шумоизоляция Маделин Н (1.0*1.75м)

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Шумоизоляция Маделин Н (1.0*1.75м)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 329475
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Характеристики

Бренд
Маделин
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
антиадгезионная бумага, вспененный полимер
Размер листа
0.75 x 1 м
Самоклеющийся
да
Толщина
1.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х37х3
Вес, кг.
1.2

Описание товара Шумоизоляция Маделин Н (1.0*1.75м)

STP Маделин — это прокладочный уплотнительный материал толщиной 1,5 мм. Предназначен для избавления от скрипов и вибраций пластиковых элементов в салоне автомобиля. Кроме того, Маделин может применяться для уплотнения воздуховодов.

Отзывы о товаре Шумоизоляция Маделин Н (1.0*1.75м)




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Характеристики
Бренд
Маделин
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
антиадгезионная бумага, вспененный полимер
Размер листа
0.75 x 1 м
Самоклеющийся
да
Толщина
1.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
STP Маделин — это прокладочный уплотнительный материал толщиной 1,5 мм. Предназначен для избавления от скрипов и вибраций пластиковых элементов в салоне автомобиля. Кроме того, Маделин может применяться для уплотнения воздуховодов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шумоизоляция Маделин Н (1.0*1.75м) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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