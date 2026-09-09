Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*0.75м)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260358
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
полиуретан
Размер листа
0.75 x 1м
Самоклеющийся
да
Толщина
10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.08х0.01
Вес, г.
500
Описание товара Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*0.75м)
Звукопоглощающий уплотнительный материал с клеевым монтажным слоем. Представляет собой вспененный полиуретан с битумной пропиткой.
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Бренд
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
полиуретан
Размер листа
0.75 x 1м
Самоклеющийся
да
Толщина
10 мм
Страна производитель
Китай
Звукопоглощающий уплотнительный материал с клеевым монтажным слоем. Представляет собой вспененный полиуретан с битумной пропиткой.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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