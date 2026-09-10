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Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик)

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Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 1
Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 2
Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 3
Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 4
Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 5
Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
  • Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 1
  • Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 2
  • Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 3
  • Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 4
  • Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 5
  • Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377183
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Характеристики

Бренд
Стандартпласт
Тип товара
Шумоизоляция
Размер листа
0.75x0.53 м
Самоклеющийся
да
Толщина
3.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.74х0.01
Вес, кг.
1.87

Описание товара Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик)

Визомат БТ-3,5 самоклеящийся вибропоглощающий материал на битумной основе, предназначенный для шумоизоляции автомобиля.

Отзывы о товаре Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик)




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Характеристики
Бренд
Стандартпласт
Тип товара
Шумоизоляция
Размер листа
0.75x0.53 м
Самоклеющийся
да
Толщина
3.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Визомат БТ-3,5 самоклеящийся вибропоглощающий материал на битумной основе, предназначенный для шумоизоляции автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шумоизоляция Визомат БТ-3.5 (0.75*0.53 гофроящик) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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