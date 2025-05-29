Шумоизоляция Сплэн 8 (0.75м*1м)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%690 руб. 702 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 252404
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
газонаполненный пенополиэтилен
Размер листа
0.75 x 1м
Самоклеющийся
да
Толщина
8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.75х0.01
Вес, г.
500
Описание товара Шумоизоляция Сплэн 8 (0.75м*1м)
Применяется как второй слой шумоизоляции багажника и пола автомобиля. Материал обладает теплоизолирующими свойствами, благодаря чему долго сохраняет прохладу в жару и тепло в холод.
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Бренд
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
газонаполненный пенополиэтилен
Размер листа
0.75 x 1м
Самоклеющийся
да
Толщина
8 мм
Страна производитель
Китай
Применяется как второй слой шумоизоляции багажника и пола автомобиля. Материал обладает теплоизолирующими свойствами, благодаря чему долго сохраняет прохладу в жару и тепло в холод.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шумка!!! Доставка во время, хорошо запечатоно.
Достоинства:
Комментарий:
Плотный. На фото казался мягче.
Достоинства:
Комментарий:
Слишком плотно скручен от чего защитная пленка клеевой основы отошла и пришлось под весом несколько дней выравнивать перед работой материал ,а в остольном клеиться хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, качественный товар, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, выполнен из качественного компонента, удобен при монтаже и эксплуатации, доступная цена, рекомендую к покупке у данного продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел товар в сроки, клеится с первого раза, второго не будет. Клеил в автобокс, чтобы груз не гремел
Достоинства:
Комментарий:
Ширина 75см, длина 104см, НО с обоих краёв есть по 2,5см без клеевого слоя,соответственно теряем 5см, т.е. Пригодна к использованию 99см. За то как клеится пока не могу сказать, но слюда к клейкому слою так себе прилегает, со складками. Средненько впечатление.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел свернутый рулоном. Брали для дополнительной шумоизоляции трубы. Шума стало заметно меньше.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал для аквариума 140 литров. Прекрасно улеглась, легко режется
Достоинства:
Комментарий:
получилась хорошая звукоизоляция
Достоинства:
Комментарий:
Пока еще не клеил, брал как уплотнитель между отопителем печки и кузовом ваз 2115
Достоинства:
Комментарий:
для технических целей самое то
Достоинства:
Комментарий:
Использовали как уплотнитель для софткрыши на рэнглере. Кажется, больше ничего не течёт :)
Достоинства:
Комментарий:
Делали окна на даче, хорошая теплоизоляция
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, всё устроило. Рекомендую однозначно. Со своими функциями справляется на 100%
Достоинства:
Комментарий:
я использовал не по назначению, мне нужно было в рыбаловном ящике на стенку блесна вешать, так что мне очень подошло
Достоинства:
Комментарий:
8мм для прокладок фар за глаза
Достоинства:
Комментарий:
покупали для жестяного козырька на балконе,пока не использовали
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая и надежная вещица. Надо брать, если есть где использовать)
Шумоизоляция Сплэн 8 (0.75м*1м) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шумоизоляция Сплэн 8 (0.75м*1м)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шумка!!! Доставка во время, хорошо запечатоно.
Достоинства:
Комментарий:
Плотный. На фото казался мягче.
Достоинства:
Комментарий:
Слишком плотно скручен от чего защитная пленка клеевой основы отошла и пришлось под весом несколько дней выравнивать перед работой материал ,а в остольном клеиться хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, качественный товар, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, выполнен из качественного компонента, удобен при монтаже и эксплуатации, доступная цена, рекомендую к покупке у данного продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел товар в сроки, клеится с первого раза, второго не будет. Клеил в автобокс, чтобы груз не гремел
Достоинства:
Комментарий:
Ширина 75см, длина 104см, НО с обоих краёв есть по 2,5см без клеевого слоя,соответственно теряем 5см, т.е. Пригодна к использованию 99см. За то как клеится пока не могу сказать, но слюда к клейкому слою так себе прилегает, со складками. Средненько впечатление.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел свернутый рулоном. Брали для дополнительной шумоизоляции трубы. Шума стало заметно меньше.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал для аквариума 140 литров. Прекрасно улеглась, легко режется
Достоинства:
Комментарий:
получилась хорошая звукоизоляция
Достоинства:
Комментарий:
Пока еще не клеил, брал как уплотнитель между отопителем печки и кузовом ваз 2115
Достоинства:
Комментарий:
для технических целей самое то
Достоинства:
Комментарий:
Использовали как уплотнитель для софткрыши на рэнглере. Кажется, больше ничего не течёт :)
Достоинства:
Комментарий:
Делали окна на даче, хорошая теплоизоляция
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, всё устроило. Рекомендую однозначно. Со своими функциями справляется на 100%
Достоинства:
Комментарий:
я использовал не по назначению, мне нужно было в рыбаловном ящике на стенку блесна вешать, так что мне очень подошло
Достоинства:
Комментарий:
8мм для прокладок фар за глаза
Достоинства:
Комментарий:
покупали для жестяного козырька на балконе,пока не использовали
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая и надежная вещица. Надо брать, если есть где использовать)