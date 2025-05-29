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Шумоизоляция Сплэн 8 (0.75м*1м) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шумоизоляция Сплэн 8 (0.75м*1м)

19 Отзывы
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Шумоизоляция Сплэн 8 (0.75м*1м)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
690 руб.  702 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 252404
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Характеристики

Бренд
Сплэн
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
газонаполненный пенополиэтилен
Размер листа
0.75 x 1м
Самоклеющийся
да
Толщина
8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.75х0.01
Вес, г.
500

Описание товара Шумоизоляция Сплэн 8 (0.75м*1м)

Применяется как второй слой шумоизоляции багажника и пола автомобиля. Материал обладает теплоизолирующими свойствами, благодаря чему долго сохраняет прохладу в жару и тепло в холод.

Отзывы о товаре Шумоизоляция Сплэн 8 (0.75м*1м)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая шумка!!! Доставка во время, хорошо запечатоно.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Плотный. На фото казался мягче.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Слишком плотно скручен от чего защитная пленка клеевой основы отошла и пришлось под весом несколько дней выравнивать перед работой материал ,а в остольном клеиться хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, качественный товар, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, выполнен из качественного компонента, удобен при монтаже и эксплуатации, доступная цена, рекомендую к покупке у данного продавца.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел товар в сроки, клеится с первого раза, второго не будет. Клеил в автобокс, чтобы груз не гремел
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Ширина 75см, длина 104см, НО с обоих краёв есть по 2,5см без клеевого слоя,соответственно теряем 5см, т.е. Пригодна к использованию 99см. За то как клеится пока не могу сказать, но слюда к клейкому слою так себе прилегает, со складками. Средненько впечатление.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2024
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел свернутый рулоном. Брали для дополнительной шумоизоляции трубы. Шума стало заметно меньше.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2023
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал для аквариума 140 литров. Прекрасно улеглась, легко режется
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2023
Тимур К.

Достоинства:


Комментарий:
получилась хорошая звукоизоляция
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2022
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока еще не клеил, брал как уплотнитель между отопителем печки и кузовом ваз 2115
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2022
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
для технических целей самое то
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2022
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Использовали как уплотнитель для софткрыши на рэнглере. Кажется, больше ничего не течёт :)
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2022
ДАРЬЯ Л.

Достоинства:


Комментарий:
Делали окна на даче, хорошая теплоизоляция
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2022
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, всё устроило. Рекомендую однозначно. Со своими функциями справляется на 100%
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2022
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
я использовал не по назначению, мне нужно было в рыбаловном ящике на стенку блесна вешать, так что мне очень подошло
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2022
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
8мм для прокладок фар за глаза
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2022
Татьяна О.

Достоинства:


Комментарий:
покупали для жестяного козырька на балконе,пока не использовали
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2022
Петр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая и надежная вещица. Надо брать, если есть где использовать)



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Сплэн
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
газонаполненный пенополиэтилен
Размер листа
0.75 x 1м
Самоклеющийся
да
Толщина
8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется как второй слой шумоизоляции багажника и пола автомобиля. Материал обладает теплоизолирующими свойствами, благодаря чему долго сохраняет прохладу в жару и тепло в холод.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая шумка!!! Доставка во время, хорошо запечатоно.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Плотный. На фото казался мягче.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Слишком плотно скручен от чего защитная пленка клеевой основы отошла и пришлось под весом несколько дней выравнивать перед работой материал ,а в остольном клеиться хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, качественный товар, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, выполнен из качественного компонента, удобен при монтаже и эксплуатации, доступная цена, рекомендую к покупке у данного продавца.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел товар в сроки, клеится с первого раза, второго не будет. Клеил в автобокс, чтобы груз не гремел
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Ширина 75см, длина 104см, НО с обоих краёв есть по 2,5см без клеевого слоя,соответственно теряем 5см, т.е. Пригодна к использованию 99см. За то как клеится пока не могу сказать, но слюда к клейкому слою так себе прилегает, со складками. Средненько впечатление.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2024
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел свернутый рулоном. Брали для дополнительной шумоизоляции трубы. Шума стало заметно меньше.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2023
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал для аквариума 140 литров. Прекрасно улеглась, легко режется
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2023
Тимур К.

Достоинства:


Комментарий:
получилась хорошая звукоизоляция
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2022
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока еще не клеил, брал как уплотнитель между отопителем печки и кузовом ваз 2115
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2022
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
для технических целей самое то
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2022
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Использовали как уплотнитель для софткрыши на рэнглере. Кажется, больше ничего не течёт :)
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2022
ДАРЬЯ Л.

Достоинства:


Комментарий:
Делали окна на даче, хорошая теплоизоляция
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2022
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, всё устроило. Рекомендую однозначно. Со своими функциями справляется на 100%
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2022
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
я использовал не по назначению, мне нужно было в рыбаловном ящике на стенку блесна вешать, так что мне очень подошло
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2022
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
8мм для прокладок фар за глаза
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2022
Татьяна О.

Достоинства:


Комментарий:
покупали для жестяного козырька на балконе,пока не использовали
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2022
Петр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая и надежная вещица. Надо брать, если есть где использовать)


Шумоизоляция Сплэн 8 (0.75м*1м) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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