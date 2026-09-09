Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG
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Характеристики
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260149
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
Особенности
В наборе микропрепаратов (ботаника и зоология): Кожица лука, Зерновка ржи, Корневой чехлик, Ветка липы, Пыльник, Завязь, Камелия, Эпидермис листа герани, Конечность пчелы, Крыло пчелы, Циклоп, Вольвокс, Эвглена, Инфузория-туфелька, Дождевой червь (поперечный срез), Ротовой аппарат комара, Аскарида, Дафнии. В наборе микропрепаратов (биология и физиология): Мутация дрозофилы (бескрылая форма), Мутация дрозофилы (черное тело), Дрозофила «норма», Животная клетка, Растительная клетка, Плесень мукор,
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х9
Вес, г.
600
Описание товара Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N38 NG
Прежде чем рассматривать образцы в микроскоп, их нужно соответствующим образом подготовить. Для изготовления микропрепарата тонкий срез исследуемой ткани кладется на предметное стекло, при необходимости окрашивается и накрывается покровным стеклом. Поэтому для создания микропрепаратов требуются специальные инструменты, красители, а также определенная аккуратность и сноровка. Очень важно строгое соблюдение всех необходимых условий – иначе микропрепарат может оказаться непригодным для исследований. Поэтому изготовление микропрепаратов в домашних условиях связано с определенными трудностями и удается не всегда.
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Бренд
Тип товара
Набор готовых микропрепаратов
Особенности
В наборе микропрепаратов (ботаника и зоология): Кожица лука, Зерновка ржи, Корневой чехлик, Ветка липы, Пыльник, Завязь, Камелия, Эпидермис листа герани, Конечность пчелы, Крыло пчелы, Циклоп, Вольвокс, Эвглена, Инфузория-туфелька, Дождевой червь (поперечный срез), Ротовой аппарат комара, Аскарида, Дафнии. В наборе микропрепаратов (биология и физиология): Мутация дрозофилы (бескрылая форма), Мутация дрозофилы (черное тело), Дрозофила «норма», Животная клетка, Растительная клетка, Плесень мукор,
Страна производитель
Китай
Прежде чем рассматривать образцы в микроскоп, их нужно соответствующим образом подготовить. Для изготовления микропрепарата тонкий срез исследуемой ткани кладется на предметное стекло, при необходимости окрашивается и накрывается покровным стеклом. Поэтому для создания микропрепаратов требуются специальные инструменты, красители, а также определенная аккуратность и сноровка. Очень важно строгое соблюдение всех необходимых условий – иначе микропрепарат может оказаться непригодным для исследований. Поэтому изготовление микропрепаратов в домашних условиях связано с определенными трудностями и удается не всегда.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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