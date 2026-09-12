Набор "Юный химик"
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Характеристики
Тип товара
Наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698934
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х7
Вес, кг.
2.2
Описание товара Набор "Юный химик"
Набор «Юный химик» – одно из самых ожидаемых обучающих пособий. Ведь со времен 80-х российский производитель не баловал любителей химии подобными наборами. Набор «Юный химик» позволит провести дома ряд интереснейших опытов.
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Набор «Юный химик» – одно из самых ожидаемых обучающих пособий. Ведь со времен 80-х российский производитель не баловал любителей химии подобными наборами. Набор «Юный химик» позволит провести дома ряд интереснейших опытов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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