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Набор "Юный химик" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Юный химик"

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Набор &quot;Юный химик&quot; - фото 3
Набор &quot;Юный химик&quot; - фото 4
Набор &quot;Юный химик&quot; - фото 5
Набор &quot;Юный химик&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы
  • Набор &quot;Юный химик&quot; - фото 1
  • Набор &quot;Юный химик&quot; - фото 2
  • Набор &quot;Юный химик&quot; - фото 3
  • Набор &quot;Юный химик&quot; - фото 4
  • Набор &quot;Юный химик&quot; - фото 5
  • Набор &quot;Юный химик&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698934
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Набор "Юный химик"

Набор «Юный химик» – одно из самых ожидаемых обучающих пособий. Ведь со времен 80-х российский производитель не баловал любителей химии подобными наборами. Набор «Юный химик» позволит провести дома ряд интереснейших опытов.

Отзывы о товаре Набор "Юный химик"




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Страна производитель
Китай
Описание
Набор «Юный химик» – одно из самых ожидаемых обучающих пособий. Ведь со времен 80-х российский производитель не баловал любителей химии подобными наборами. Набор «Юный химик» позволит провести дома ряд интереснейших опытов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Юный химик" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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