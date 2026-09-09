Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца крепежные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221276
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кольца крепежные
Особенности
внутренний диаметр 182 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х13
Вес, кг.
1
Описание товара Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм)
Крепежные кольца Sky-Watcher сделаны из литого алюминия и предназначены для установки оптической трубы телескопа на монтировку. Кольца можно использовать с любыми экваториальными монтировками Sky-Watcher и азимутальной монтировкой Sky-Watcher AZ3. Для фиксирования колец применяются стопорные винты. Силу крепежа можно регулировать. Эту модель колец можно использовать с рефлекторами Ньютона с апертурой 150 мм. На одно из крепежных колец можно устанавливать фотооборудование – оно снабжено креплением 1/4.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Бренд
Тип товара
Кольца крепежные
Особенности
внутренний диаметр 182 мм
Страна производитель
Китай
Крепежные кольца Sky-Watcher сделаны из литого алюминия и предназначены для установки оптической трубы телескопа на монтировку. Кольца можно использовать с любыми экваториальными монтировками Sky-Watcher и азимутальной монтировкой Sky-Watcher AZ3. Для фиксирования колец применяются стопорные винты. Силу крепежа можно регулировать. Эту модель колец можно использовать с рефлекторами Ньютона с апертурой 150 мм. На одно из крепежных колец можно устанавливать фотооборудование – оно снабжено креплением 1/4.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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