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Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25"

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Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25&quot; - фото 1
Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25&quot; - фото 2
Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25&quot; - фото 3
Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25&quot; - фото 4
Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25&quot; - фото 1
  • Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25&quot; - фото 2
  • Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25&quot; - фото 3
  • Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25&quot; - фото 4
  • Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489489
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Окуляр
Особенности
многоэлементная оптическая конструкция, линзы из оптического стекла с многослойным просветлением, комфортный угол обзора в 50°, стандартный посадочный диаметр 1,25 дюйма, совместим с телескопами любых брендов, универсален в использовании, есть резьба для установки светофильтра
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25"

Levenhuk Pl?ssl 9 мм – универсальный окуляр для телескопа, который хорошо проявит себя при наблюдениях как ближнего, так и дальнего космоса. Он обладает полем зрения в 50°, комфортным для поиска астрономических объектов на небосклоне. У окуляра есть специальная резьба, позволяющая устанавливать на него светофильтры. Благодаря посадочному диаметру 1,25 дюйма окуляр можно сочетать с большинством современных телескопов. Многоэлементная оптическая схема собрана из стеклянных линз, которые дополнены полным многослойным просветлением. Оптика помещена в прочный алюминиевый корпус. Наглазник складывающийся и сделан из резины, поэтому окуляром удобно пользоваться даже при длительных наблюдениях космоса. Основные особенности: Многоэлементная оптическая конструкция, Линзы из оптического стекла с многослойным просветлением, Комфортный угол обзора в 50°, стандартный посадочный диаметр 1,25 дюйма, Совместим с телескопами любых брендов, универсален в использовании, Есть резьба для установки светофильтра.

Отзывы о товаре Окуляр Levenhuk Plossl 9 мм, 1,25"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Окуляр
Особенности
многоэлементная оптическая конструкция, линзы из оптического стекла с многослойным просветлением, комфортный угол обзора в 50°, стандартный посадочный диаметр 1,25 дюйма, совместим с телескопами любых брендов, универсален в использовании, есть резьба для установки светофильтра
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Pl?ssl 9 мм – универсальный окуляр для телескопа, который хорошо проявит себя при наблюдениях как ближнего, так и дальнего космоса. Он обладает полем зрения в 50°, комфортным для поиска астрономических объектов на небосклоне. У окуляра есть специальная резьба, позволяющая устанавливать на него светофильтры. Благодаря посадочному диаметру 1,25 дюйма окуляр можно сочетать с большинством современных телескопов. Многоэлементная оптическая схема собрана из стеклянных линз, которые дополнены полным многослойным просветлением. Оптика помещена в прочный алюминиевый корпус. Наглазник складывающийся и сделан из резины, поэтому окуляром удобно пользоваться даже при длительных наблюдениях космоса. Основные особенности: Многоэлементная оптическая конструкция, Линзы из оптического стекла с многослойным просветлением, Комфортный угол обзора в 50°, стандартный посадочный диаметр 1,25 дюйма, Совместим с телескопами любых брендов, универсален в использовании, Есть резьба для установки светофильтра.
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