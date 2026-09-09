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Наушники Defender Basic-616 Black-Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Defender Basic-616 Black-Blue

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Наушники Defender Basic-616 Black-Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259018
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
20

Описание товара Наушники Defender Basic-616 Black-Blue

Defender Basic-616 — это высококлассные проводные наушники, отличающиеся высоким качеством воспроизведения музыки, а также оригинальным внешним видом. Динамики данных наушников способны воспроизводить звуковые частоты в широчайшем частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц, благодаря чему вы сможете в полной мере насладиться музыкой самых разных направлений: от классической до танцевальной. Кроме того, данные наушники обладают высокой чувствительностью, а также мощным, ярким и кристально чистым звучанием. Стоит отметить также, что амбушюры-«затычки» данных наушников обеспечивают превосходную шумоизоляцию.

Отзывы о товаре Наушники Defender Basic-616 Black-Blue




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Описание
Defender Basic-616 — это высококлассные проводные наушники, отличающиеся высоким качеством воспроизведения музыки, а также оригинальным внешним видом. Динамики данных наушников способны воспроизводить звуковые частоты в широчайшем частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц, благодаря чему вы сможете в полной мере насладиться музыкой самых разных направлений: от классической до танцевальной. Кроме того, данные наушники обладают высокой чувствительностью, а также мощным, ярким и кристально чистым звучанием. Стоит отметить также, что амбушюры-«затычки» данных наушников обеспечивают превосходную шумоизоляцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Defender Basic-616 Black-Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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