Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2216 IP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2216 IP
FALCON EYE FE-MHD2216 подойдет для организации видеонаблюдения на вверенной территории. Производитель предусмотрел 2 слота для HDD. Сами жесткие диски в комплект не входят, их необходимо будет приобрести самостоятельно. Максимальный объем одного жесткого диска не должен превышать 6 Тб. Реализована поддержка современных форматов и сетевых протоколов. Пользователь, работая с видеорегистратором FALCON EYE FE-MHD2216, может сам выбрать скорость записи. Режим видеозаписи активируется вручную, а также по тревоге, по детекции, а еще по заданному юзером расписанию. Количество каналов для записи в рассматриваемой модели достигает 16. Размеры девайса — 326х52х243 мм. Регистратор выполнен в Китае, гарантия на него составляет один год.
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