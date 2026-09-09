Top.Mail.Ru
Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2216 IP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2216 IP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2216 IP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258015
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, кг.
2.5

Описание товара Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2216 IP

FALCON EYE FE-MHD2216 подойдет для организации видеонаблюдения на вверенной территории. Производитель предусмотрел 2 слота для HDD. Сами жесткие диски в комплект не входят, их необходимо будет приобрести самостоятельно. Максимальный объем одного жесткого диска не должен превышать 6 Тб. Реализована поддержка современных форматов и сетевых протоколов. Пользователь, работая с видеорегистратором FALCON EYE FE-MHD2216, может сам выбрать скорость записи. Режим видеозаписи активируется вручную, а также по тревоге, по детекции, а еще по заданному юзером расписанию. Количество каналов для записи в рассматриваемой модели достигает 16. Размеры девайса — 326х52х243 мм. Регистратор выполнен в Китае, гарантия на него составляет один год.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2216 IP




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Описание
FALCON EYE FE-MHD2216 подойдет для организации видеонаблюдения на вверенной территории. Производитель предусмотрел 2 слота для HDD. Сами жесткие диски в комплект не входят, их необходимо будет приобрести самостоятельно. Максимальный объем одного жесткого диска не должен превышать 6 Тб. Реализована поддержка современных форматов и сетевых протоколов. Пользователь, работая с видеорегистратором FALCON EYE FE-MHD2216, может сам выбрать скорость записи. Режим видеозаписи активируется вручную, а также по тревоге, по детекции, а еще по заданному юзером расписанию. Количество каналов для записи в рассматриваемой модели достигает 16. Размеры девайса — 326х52х243 мм. Регистратор выполнен в Китае, гарантия на него составляет один год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2216 IP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...