Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый
Беспроводная HD-камера DCS-8000LH c поддержкой облачного сервиса mydlink позволит вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера выполнена в компактном корпусе и поддерживает современный функционал видеонаблюдения с получением четкого детального изображения в HD-качестве, широким углом обзора и режимом ночного видения. Где бы вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8000LH вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink или mydlink Lite. С приложением mydlink вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако.
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