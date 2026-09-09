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Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый

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Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый - фото 1
Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый - фото 2
Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый - фото 3
Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый - фото 1
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый - фото 2
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый - фото 3
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257787
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
16х13х8
Вес, г.
600

Описание товара Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый

Беспроводная HD-камера DCS-8000LH c поддержкой облачного сервиса mydlink позволит вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера выполнена в компактном корпусе и поддерживает современный функционал видеонаблюдения с получением четкого детального изображения в HD-качестве, широким углом обзора и режимом ночного видения. Где бы вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8000LH вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink или mydlink Lite. С приложением mydlink вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако.

Отзывы о товаре Видеокамера IP D-Link DCS-8000LH 2.39мм белый




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Беспроводная HD-камера DCS-8000LH c поддержкой облачного сервиса mydlink позволит вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера выполнена в компактном корпусе и поддерживает современный функционал видеонаблюдения с получением четкого детального изображения в HD-качестве, широким углом обзора и режимом ночного видения. Где бы вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8000LH вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink или mydlink Lite. С приложением mydlink вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако.
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Отзывы


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