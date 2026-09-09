Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3W 3.6мм белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257730
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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
3х2х1
Вес, г.
300
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3W 3.6мм белый
Модель базируется на высокочувствительной (0.005 лк) матрице с потенциалом записи цветной картинки даже при недостаточном освещении — переход в ч/б режим не понадобится вплоть до полной темноты.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Модель базируется на высокочувствительной (0.005 лк) матрице с потенциалом записи цветной картинки даже при недостаточном освещении — переход в ч/б режим не понадобится вплоть до полной темноты.
Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3W 3.6мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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