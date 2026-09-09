Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3 3.6мм :белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257722
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
3х2х1
Вес, г.
313
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3 3.6мм :белый
Модель базируется на высокочувствительной (0.005 лк) матрице с потенциалом записи цветной картинки даже при недостаточном освещении — переход в ч/б режим не понадобится вплоть до полной темноты.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 560 руб. 17 240 руб.2140 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision DS-2CD2423G2-I 2.8MM
-
В наличииЦена 8 560 руб.2140 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм
-
В наличииЦена 8 640 руб.2160 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch IPC-C022-G24mm (IPC-C022-G2(4mm))
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IS 4мм
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I202(E)(4mm) 4-4мм цв. корп...
-
В наличииЦена 9 060 руб.2265 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C34XN Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2
-
В наличииЦена 9 480 руб.2370 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C34HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2
-
В наличииЦена 9 480 руб.2370 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm//V4....
-
В наличииЦена 9 480 руб.2370 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1
-
В наличииЦена 9 530 руб.2383 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU(D)(2.8mm)
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
-
В наличииЦена 9 690 руб.2423 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4...
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Модель базируется на высокочувствительной (0.005 лк) матрице с потенциалом записи цветной картинки даже при недостаточном освещении — переход в ч/б режим не понадобится вплоть до полной темноты.
Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3 3.6мм :белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D2121IR3 3.6мм :белый