Клавиатура Oklick 480M черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 255870
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
620 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
725
Описание товара Клавиатура Oklick 480M черный
Проводная компьютерная клавиатура OKLICK 480M - удобное в использовании устройство, имеющее традиционную раскладку. Выполнена в slim-дизайне из пластика, отличающегося прочностью и надежностью, в традиционном черном цвете. Относится к офисной линейке, отличается удивительно мягким нажимом клавиш островного типа, не создающих шума даже при быстром наборе текста.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M)
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитКлавиатура Oklick 95KW черный USB беспроводная (1788287)
-
В наличииЦена 600 руб. 1 270 руб.150 руб. в СплитКлавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитКлавиатура Oklick115M черный (1678098)
-
В наличииЦена 610 руб. 1 180 руб.153 руб. в СплитКлавиатура Qumo Signature К69 Black
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Oklick 620M черный
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-9050L
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитКлавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C)
-
В наличииЦена 640 руб. 1 100 руб.160 руб. в СплитКлавиатура Qumo Desert Eagle Pro
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитКлавиатура Dialog KGK-11U Black
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитНабор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992)
Проводная компьютерная клавиатура OKLICK 480M - удобное в использовании устройство, имеющее традиционную раскладку. Выполнена в slim-дизайне из пластика, отличающегося прочностью и надежностью, в традиционном черном цвете. Относится к офисной линейке, отличается удивительно мягким нажимом клавиш островного типа, не создающих шума даже при быстром наборе текста.
Купить Клавиатура Oklick 480M черный - по цене 620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 480M черный