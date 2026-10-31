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Клавиатура Oklick 480M черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 480M черный

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Клавиатура Oklick 480M черный - фото 3
Клавиатура Oklick 480M черный - фото 4
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Клавиатура Oklick 480M черный - фото 7
Клавиатура Oklick 480M черный - фото 8
Клавиатура Oklick 480M черный - фото 9
Клавиатура Oklick 480M черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
  • Клавиатура Oklick 480M черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 480M черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 480M черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 480M черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 480M черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 480M черный - фото 6
  • Клавиатура Oklick 480M черный - фото 7
  • Клавиатура Oklick 480M черный - фото 8
  • Клавиатура Oklick 480M черный - фото 9
  • Клавиатура Oklick 480M черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Oklick 480M черный
620 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
725

Описание товара Клавиатура Oklick 480M черный

Проводная компьютерная клавиатура OKLICK 480M - удобное в использовании устройство, имеющее традиционную раскладку. Выполнена в slim-дизайне из пластика, отличающегося прочностью и надежностью, в традиционном черном цвете. Относится к офисной линейке, отличается удивительно мягким нажимом клавиш островного типа, не создающих шума даже при быстром наборе текста.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 480M черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Описание
Проводная компьютерная клавиатура OKLICK 480M - удобное в использовании устройство, имеющее традиционную раскладку. Выполнена в slim-дизайне из пластика, отличающегося прочностью и надежностью, в традиционном черном цвете. Относится к офисной линейке, отличается удивительно мягким нажимом клавиш островного типа, не создающих шума даже при быстром наборе текста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Oklick 480M черный - по цене 620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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