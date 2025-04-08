Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253036
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1.88
Описание товара Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500
Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный , провода хорошие, сам собран качественно.
Достоинства:
Комментарий:
производитель -один из более менее надёжных. беру не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Добротный блок питания от достаточно известного производителя с большой мощностью по питанию +12 Вольт. Несмотря на обещанный по данной шине 456 Ватт, имет разъём под видеокарту только 6-pin. Вентилятор не имеет регулятора оборотов, поэтому блок получился довольно шумным. Покупать имеет смысл только по акции, поскольку за полную стоимость можно найти аналоги без указанных недостатков.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный , провода хорошие, сам собран качественно.
Достоинства:
Комментарий:
производитель -один из более менее надёжных. беру не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Добротный блок питания от достаточно известного производителя с большой мощностью по питанию +12 Вольт. Несмотря на обещанный по данной шине 456 Ватт, имет разъём под видеокарту только 6-pin. Вентилятор не имеет регулятора оборотов, поэтому блок получился довольно шумным. Покупать имеет смысл только по акции, поскольку за полную стоимость можно найти аналоги без указанных недостатков.