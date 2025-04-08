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Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500

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Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500 - фото 1
Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500 - фото 2
Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500 - фото 1
  • Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500 - фото 2
  • Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253036
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1.88

Описание товара Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500

Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500

Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный , провода хорошие, сам собран качественно.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Альф Шамуэй

Достоинства:


Комментарий:
производитель -один из более менее надёжных. беру не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный блок питания от достаточно известного производителя с большой мощностью по питанию +12 Вольт. Несмотря на обещанный по данной шине 456 Ватт, имет разъём под видеокарту только 6-pin. Вентилятор не имеет регулятора оборотов, поэтому блок получился довольно шумным. Покупать имеет смысл только по акции, поскольку за полную стоимость можно найти аналоги без указанных недостатков.



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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания FORMULA ATX 500W ECO-500


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный , провода хорошие, сам собран качественно.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Альф Шамуэй

Достоинства:


Комментарий:
производитель -один из более менее надёжных. беру не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный блок питания от достаточно известного производителя с большой мощностью по питанию +12 Вольт. Несмотря на обещанный по данной шине 456 Ватт, имет разъём под видеокарту только 6-pin. Вентилятор не имеет регулятора оборотов, поэтому блок получился довольно шумным. Покупать имеет смысл только по акции, поскольку за полную стоимость можно найти аналоги без указанных недостатков.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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