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Блок питания ExeGate ATX 800W (EX292165RUS-PC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate ATX 800W (EX292165RUS-PC)

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Блок питания ExeGate ATX 800W (EX292165RUS-PC) - фото 1
Блок питания ExeGate ATX 800W (EX292165RUS-PC) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания ExeGate ATX 800W (EX292165RUS-PC) - фото 1
  • Блок питания ExeGate ATX 800W (EX292165RUS-PC) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661356
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок питания ExeGate ATX 800W (EX292165RUS-PC)

Блок питания FORMULA Formula-AP450-80 черного цвета мощностью 450 Вт оснащен активной коррекцией коэффициента мощности, что позволяет использовать его в случае колебаний напряжения сети. Подходит как для геймеров, так и для офисных работников. Имеет один тихий вентилятор размером 120 мл и эффективную систему охлаждения, позволяющую повысить производительность и продлить срок службы модели. Средний срок службы составляет 35 000 ч. Блок питания поддерживает стандарт ATX. Блок питания FORMULA Formula-AP450-80 имеет 7 разъемов SATA блока питания и 1 разъем Peripheral (Molex). Кроме того, для питания одной или нескольких видеокарт БП имеет разъем 2х(6+2) pin, а для питания материнской платы и процессора – разъем 24+4+4 pin. Длина линии питания от блока до начала разъема 24 pin составляет 430 мл. В комплекте есть стандартный сетевой кабель. Гарантия на товар составляет 3 года.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate ATX 800W (EX292165RUS-PC)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания FORMULA Formula-AP450-80 черного цвета мощностью 450 Вт оснащен активной коррекцией коэффициента мощности, что позволяет использовать его в случае колебаний напряжения сети. Подходит как для геймеров, так и для офисных работников. Имеет один тихий вентилятор размером 120 мл и эффективную систему охлаждения, позволяющую повысить производительность и продлить срок службы модели. Средний срок службы составляет 35 000 ч. Блок питания поддерживает стандарт ATX. Блок питания FORMULA Formula-AP450-80 имеет 7 разъемов SATA блока питания и 1 разъем Peripheral (Molex). Кроме того, для питания одной или нескольких видеокарт БП имеет разъем 2х(6+2) pin, а для питания материнской платы и процессора – разъем 24+4+4 pin. Длина линии питания от блока до начала разъема 24 pin составляет 430 мл. В комплекте есть стандартный сетевой кабель. Гарантия на товар составляет 3 года.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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